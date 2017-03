我们站在乌克兰一边：加拿大把乌克兰军事行动延长两年

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大援助乌克兰的军事行动(UNIFIER)将在本月底到期。外长弗里兰德和国防部长萨吉安昨天(3月6日)联袂宣布把这次行动延长到2019年3月31日。国防部长萨吉安说:“我们站在乌克兰一边。”与此同时,加拿大正在准备派出450名军人,参加北约在拉脱维亚的军事行动,以遏制俄国的扩张野心。

援助乌克兰的军事行动开始于2015年保守党执政时期。自由党政府延长了时间,但仍然把参加行动的军人数量保持在两百人。

国防部长萨吉安:我们和乌克兰站在一起 © PC / FRED CHARTRAND

训练乌克兰军人,提高其保卫领土主权的能力

外长弗里兰德说,乌克兰是加拿大的重要伙伴国,延长UNIFIER军事行动是为了向乌克兰军队提供军事训练方面的支援,以帮助他们提高保卫领土主权的能力。“我们将继续支持乌克兰坚持民主制度和发展经济的努力。”

两百多名加拿大军人上个月已经前往位于乌克兰首都基辅市的训练中心,替换前一拨战友。该中心也有来自其他北约国家的教官。国防部长萨吉安说,加拿大军人的任务主要是小组培训,爆炸物处理,军纪管理,军医培训和后勤系统的现代化。“加拿大军人为世界的稳定作出贡献,让我们的盟国看到,加拿大是一个可靠的伙伴,愿意为欧洲安全出一份力。”

乌克兰高兴:我们是好兄弟!俄国不喜:军事冒险没有好下场

乌克兰驻加拿大大使谢弗辰科闻讯非常高兴。他发表声明说,援乌军事行动得以延长,表明加拿大对乌克兰的支持,对俄国的扩张是一个有力的威慑信号,也显示“加拿大在国际挑战中的领导作用。”

加拿大外交政策专家斯图丁不久前在谈到加美不同之处时说,北冰洋的融化将让加拿大直接面对俄国的威胁和领土要求。另外,加拿大在感情上和价值观上比美国更认同欧洲。

另一边,俄国驻加拿大大使馆也在第一时间发表了声明,指责加拿大延长援乌军事行动将会起到适得其反的作用,阻碍解决乌克兰东部冲突的政治进程。声明认为加拿大更应该敦促乌克兰政府遵守“明斯克协议”,努力以和平方式解决冲突。

弗里兰德被黑:亲俄网站刊登文章揭发其外祖父曾为纳粹效力

弗里兰德的外祖父母在1939年逃离乌克兰,先在波兰落脚,后来移民到加拿大。弗里兰德出任加拿大外长后,几家亲俄网站曾刊登文章,称她的外祖父在波兰期间曾经为纳粹效力。

外长办公室否认了这个说法。弗里兰德在昨天的新闻发布会上被问到此事时表示,她并不感到惊讶。俄国一直在通过各种手段动摇西方民主国家,这并不是个秘密 ,美国政府官员和德国总理默克尔都曾在公开场合谈过此事。她说,加拿大和其他西方国家应该对成为俄国使用这些手段的目标有所准备。

但她也表示:“我相信我们国家的民主制度,我相信我们能够战胜和识破这些手段。”

加拿大的乌克兰移民及后裔超过120万人

加拿大是仅次于乌克兰本土和俄国的第三大乌克兰人聚居地。除了饥荒和战乱以外,加拿大政府19世纪末鼓励垦荒移民的政策吸引了大批乌克兰农民在中部平原省份定居。在1891年到1914年期间,加拿大接受了17万乌克兰移民。

第一次世界大战期间,乌克兰的一部分领土属于奥匈帝国阵营,加拿大的许多乌克兰移民因此作为敌国公民被关押或被限制行动自由。但这并未阻止乌克兰移民潮。在两次世界大战期间,7万乌克兰人从苏联和东欧国家来到加拿大。二战期间和战后,又有3万4千多逃离战火的乌克兰人定居加拿大。

