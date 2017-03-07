加拿大又有一个省份发现钻石， 这次是曼尼托巴省

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加拿大温尼伯的一位地质学家证实，已经在曼尼托巴省发掘到小块的钻石， 尺寸小于一毫米。

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鲁斯·贝齐斯（Ruth Bezys）是总部设在温尼伯的曼尼托巴省矿业勘探和开发商协会主席。他说，该省和阿尔伯塔省探矿者共同组成的一个非正式联盟已在曼省东北部发现了珍贵的宝石。他们已经在今年的‘加拿大矿业及开发商协会’大会上宣布了这一消息。

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© CBC

发掘出小块钻石的地域是在温尼伯东北部约600公里的一个叫Knee湖的地区。

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这是曼尼托巴省首次发现钻石。此前，加拿大的安大略省北部、魁北克省、西北地区，都已经开采出钻石。萨斯喀彻温省也在继续勘探之中。

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钻石通常是存在于一种罕见的蓝色岩石中。这种岩石名为金伯利岩（kimberlite）。

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贝齐斯说：“这是相当令人兴奋的。长期以来就有地质学家认为曼尼托巴省也应该有钻石。现在经过16年的寻找，终于有了收获。这对所有人，包括当地原住民，都是好消息”。

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曼尼托巴省原来已有一些金属矿，每年为该省创造15亿加元的产值。

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国际矿业公司Kennecott 2001年开始在曼尼托巴钻探勘测，其他主要的钻石勘探公司如De Beers和BHP Minerals也对该地区进行了空中勘探。而Lynx Consortium最后在岩层中找到了宝石。而这意味着可能还会有更多的储藏。

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下一阶段将需要投入数百万美元进行更深入的钻探。如果发现更多的钻石，矿业公司就可以在那里开发一个矿山。

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