中国人为何来加拿大买房？第一为孩子教育，第二为自用，第三才是投资

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大苏富比国际房产公司今天（3月7日）公布的一份报告说，中国人来加拿大买房，主要的动机依次是孩子的教育，自用和投资。这份报告依据的统计数字来自一个海外房产网站“居外网”。据信每个月有两百万中国人浏览该网站。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告说，去年8月BC省开始征收15%的外国人购房税前后，在居外网上查询温哥华房地产的中国潜在买主的人数迅速下降，与此同时，查询卡尔加里，多伦多和蒙特利尔房产的人猛增。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

居外网大温房地产查询数量的降幅（与前一年同期相比）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2016年7月：81%

2016年8月：78%

2016年9月：26%

2016年10月：29%

2016年11月：9%

2016年12月：37%

2016年9月居外网用户对卡尔加里，多伦多和蒙特利尔房地产的查询增加幅度（与前一年同期相比）：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里：420%

多伦多：72%

蒙特利尔：152%

但是大部分中国买主对这些城市的兴趣并没有转化成购买行动。另外，过了几个月以后，新税对买主心理上的冲击也逐渐消退了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告说，如果买房是为投资，买主可能会弃温哥华而去。但是在查询多伦多，温哥华和蒙特利尔三地房产的居外网用户当中，表示买房是为孩子教育的人数均超过40%。查询卡尔加里房地产的第一动机是“自用”（62%%）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以投资为目的买房的人大约占居外网用户的四分之一。而为移民目的买房的人就更少，在温哥华，卡尔加里，多伦多和蒙特利尔四地房产的查询者中分别占14%，3%，13%和10%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省外国人购房税有很多空子可钻

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多市议员呼吁仿效温哥华收外国人购房税

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada