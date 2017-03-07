加拿大女子被美国边境人员拒绝入境，要求她先办移民签证

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蒙特利尔市民曼普丽特.库纳星期天（3月5日）和两个朋友打算去美国佛蒙特州的一个休闲疗养地过一天，但是却在入境时遇到了麻烦。美国边检人员告诉她，她要进入美国必须先申请“移民签证”。她被扣留了六个小时，最后被拒绝入境。

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尽管从印度裔父母那里继承了棕色的皮肤，但是30岁的库纳在加拿大出生和长大，拿的是加拿大护照。星期一一早，她按照美国边检人员的指示前往渥太华美国大使馆申请签证。但是大使馆表示无能为力。除非是打算移民美国或与美国人结婚，加拿大公民去美国不需要签证。

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库纳去年和未婚夫一起去美国时也在边境检查站被单独盘问，但是后来还是得以过境。

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库纳说，她已经为本月底去迈阿密参加一个音乐节花了1000多加元在入场券等费用上，并且计划在5月份为婚前的结束单身庆祝再去一次。但是想到过境让她感到无助。她可能不得不改变计划。

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（RCI with CBC）

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