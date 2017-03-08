自由党政府3月22日公布新预算

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每年春季公布的联邦政府预算都是关乎加拿大民众切身利益的联邦政府具体的施政措施，因此受人关注。

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今年自由党政府的新预算将在3月22日星期三由财政部长莫尔诺在联邦议会公布。

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加拿大政府的政治经济政策不能不受美国的影响 © Andrew Harrer/Bloomberg

加拿大广播公司记者David Cochrane 和 Karina Roman报道说，加拿大人不要期望在一个星期之后公布的这个新预算会有许多政府增加支出、增加福利的措施，因为自由党政府需要等着看特朗普承诺的在基本设施建设方面投入政府巨额财政开支并大规模减税的措施会给市场带来什么样的影响，特别是对加拿大的经济会带来什么样的影响。

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专家们指出，除了加拿大最主要的出口市场美国的政治和经济情况不明朗之外，自由党政府在2016年预算中采取的大笔赤字开支用于加拿大的基本设施建设和拿出大笔金钱用于增加儿童福利的措施，使得联邦政府已经捉襟见肘，即便想在其它方面增加开支也已是力不从心了。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党表示，自由党政府的新预算有三件事不能做，一是增加税收，二是减少老年人的福利，三是继续放任联邦政府的赤字增长。

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