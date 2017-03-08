砍掉房贷能力20%是否能让过热的房地产市场降温

砍掉房贷能力20%是否能让过热的房地产市场降温
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政府限制房贷的措施把购房能力减少20%

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 8 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大政府为了避免大多伦多和大温哥华这样过热的房地产市场泡沫破裂而在半年前采取了严格房屋贷款发放的措施，但这是一把双刃剑。

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双刃剑

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加拿大房屋贷款市场的一些专家估计，联邦政府限制房贷发放的措施把加拿大人能够获得的房屋贷款数量一下子砍掉了20%，而且是不论所在的城市房地产市场是否过热，都是一刀切的砍掉获得贷款的能力五分之一。

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加拿大房屋贷款专业人士协会会长Paul Taylor
加拿大房屋贷款专业人士协会会长Paul Taylor © CBC

加拿大广播公司报道说，代表加拿大全国11千名房屋贷款经纪人的加拿大房屋贷款专业人士协会Mortgage Professionals Canada的会长泰勒Paul Taylor，星期二在加拿大首都渥太华联邦议会作证时呼吁重新考虑去年秋季推出的严格房屋贷款发放的措施。

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加拿大联邦政府在2016年10月推出的严格房贷发放的措施要求发放房屋贷款的银行等金融机构按照高于目前房屋贷款利率的测试利率进行压力测试。比如目前的房贷利率不到3%，但联邦政府要求银行和金融机构用4.64%的测试利率来对申请房屋贷款的人进行压力测试，目的是检查房贷申请者在银行利率上升的情况下是否仍然有能力为所借的房屋贷款还本付息。

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联邦财政部长莫尔诺去年10月份推出严控房贷措施
联邦财政部长莫尔诺去年10月份推出严控房贷措施 © Nathan Denette/Canadian Press

虽然联邦政府的这个措施的目的是避免大多和大温地区的房地产市场泡沫破裂，但由于这个措施是在全国实行，所以在许多房地产市场没有过热问题的加拿大城市的购房者也躺着中枪、眼看着自己申请房屋贷款的能力被砍掉了20%。

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三分之一会被拒

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加拿大房屋贷款专业人士协会的会长泰勒指出，研究显示去年10月份联邦政府推出严格房贷发放措施之前被批准的房屋贷款申请如果按照现在的压力测试标准进行审核，则会有至少三分之一的房贷申请不会得到批准。

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泰勒举例说，年收入8万加元的购房者按照去年10月份之前的审批标准能够获得房贷利率为2.5%40万加元房贷，但按照4.64%的测试利率来对这位申请房屋贷款的购房者进行压力测试后，其能够获得的购买房屋的贷款就只有32万加元了。

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房贷经纪人眼见严格房贷发放的措施减少了客户
房贷经纪人眼见严格房贷发放的措施减少了客户 © JB Reed/Bloomberg

两个20%

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泰勒说，自从2016年10月份联邦政府采取严格房贷发放措施之后，新房贷申请数量已减少了20%。

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统计数字显示，虽然加拿大全国平均房价一年来几乎没有增长，但大多伦多地区的房价比一年前猛升了22%，大温哥华地区的房价比一年前也劲升了15%。

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将在3月22日公布的联邦政府新预算很可能会包括进一步给房地产市场降温的措施。 加拿大房屋贷款专业人士协会呼吁联邦政府不要矫枉过正，导致房地产市场硬着陆；特别是要给已经推出的调控房地产市场的措施以足够的时间产生效果，因为房地产市场的调控措施一般需要一年到一年半的时间才能显示出其效果。

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