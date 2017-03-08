按喇叭被打断胳膊：对女性施暴的最新例子

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在三八妇女节前一天，加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿市发生一起由于路怒而对女性施暴的恶性事件。

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加拿大广播公司报道说，三月七日星期二早晨六点半左右，一位34岁的女性在送其丈夫上班后返家的途中，在King Edward Park居民区附近遇到一辆停在路边的汽车，她在经过这辆汽车之前按喇叭鸣笛，结果那辆汽车的司机启动汽车尾随她一个街区来到其住宅门前，在她下车准备进自己家门的时候，驾车尾随她的司机手拿撬棍跑上来挥棍猛打、打断了她的两个胳膊。

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埃德蒙顿医院对这位被打断胳膊的女性进行了手术治疗。

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施暴嫌疑人在汽车里的样子隐约可见 © Edmonton Police Service

埃德蒙顿警方说被暴打女性的身心都受到极大的伤害。警方呼吁公众帮助提供施暴嫌疑人的线索；该嫌疑人是30岁左右的白人、身高至少1米8、不胖不瘦、蓝眼睛、棕色头发、穿深色上衣、蓝色牛仔裤。

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该嫌疑人开的汽车是一辆差不多10年车龄的四门Chevrolet Aveo小汽车、阿尔伯塔省车牌、车牌的启首母是B。

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