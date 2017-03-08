三八节全球妇女大游行，加拿大拨款 6.5 亿促进妇女健康与权利

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在三八妇女节来临之际，许多妇女组织呼吁世界各地的妇女们走出厨房，放下工作，好好地纪念自己的节日 – 国际妇女节，为争取妇女的权利发声。

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妇女今天应该不工作

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加拿大广播公司报道说， 一个名为“国际妇女大罢工”（International Women’s Strike ）的国际组织在美国和另外约 30个国家举办活动，呼吁妇女们，不管有报酬还是没报酬，今天都不要工作，该组织把今天的大示威定名为“一个妇女都没有的一天”（ A Day Without a Woman）！

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除了呼吁妇女们不工作外，该组织还敦促妇女们，要买东西，今天只去由妇女拥有的商店购物，为的是支持妇女们在经济地位上的进展。

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妇女们今天的着装也有要求，组织者说，大家要穿红色，因为红色代表行动，也一直是代表劳工运动的颜色。

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© Shannon Stapleton/Reuters

消除对妇女的歧视

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示威游行的组织者们表示，今天的活动希望引起社会对妇女对经济所做贡献的注意，并突出男女不平等的问题，社会在招聘、薪酬、提供儿童保育、带薪家庭假等方面，应该终止对妇女的歧视。

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在美国，一些机构响应了示威组织者的呼吁，让女性员工放假一天，还有一些学校，因为很多女员工要求休息而停课。

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妇女组织们还要求雇主审核自己公司的政策，考虑这些政策对妇女和对家庭的影响。

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加拿大对国际拨款6.5亿

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Prime Minister Justin Trudeau © CBC

在国际妇女节来临之际，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（ Justin Trudeau ）宣布，加拿大政府将拨款 6.5 亿加元，用于促进世界各地的妇女生育健康和权利。

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加拿大广播公司报道说，加拿大政府的这笔资金将在3年内提供给有关性教育、加强生育保健服务、支持计划生育和避孕用品的项目。

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同时，这笔资金还将被拨给预防和应对性暴力的项目，反对强迫婚姻、女性割礼的项目，以及支持妇女获得安全和合法堕胎权利的项目。

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特鲁多表示，在世界各地，都有妇女和女孩子们在遭受性暴力，被剥夺了受教育的权利、拥有自己身体的权利，并被贫困所牵制。

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他说，这不仅是人类的悲剧，而且对许多国家来说，是错过了潜在的经济机会，因为原本可以从妇女的经济贡献中而大大受益。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多一直称自己是女权主义者，他说，妇女和女孩子们必须拥有自己决定想和谁组建家庭，以及想要几个孩子的权利。

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加拿大国际发展部长玛丽 – 克劳德·毕贝 （Marie-Claude Bibeau）也呼吁加拿大的男子们支持女权主义，赋予妇女和女孩子们应有的权力。

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（RCI with CBC）

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