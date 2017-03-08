加拿大魁省华人 Jimmy Yu 将代表保守党参加联邦补选

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加拿大前外交部长 Stéphane Dion 调任加拿大驻欧盟大使，他所代表的魁北克省蒙特利尔的联邦选区 Saint-Laurent 也就空了出来，这个选区的补选将在 4 月 3 日进行，加拿大保守党已经宣布，代表保守党参加竞选的是蒙特利尔华人 Jimmy Yu （余昌涛）。

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星期二（3月7日）晚，Jimmy Yu 在 Saint-Laurent 的竞选启动活动上表示，“自由党没有履行自己的承诺，走向巨额财政赤字，这促使我再次参加选举，与自由党竞争”。

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在 2015 年的联邦大选中，Jimmy Yu 在 Saint-Laurent 选区代表保守党竞选，赢得 19.5% 的选票，输给了自由党竞选人 Stéphane Dion，位居第二。 Stéphane Dion 获得了该选区 61% 的选票。

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在星期二晚间的讲演中，Jimmy Yu 还突出了自己的移民背景，并抨击了自由党批准“毒品安全注射屋”的计划。

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他说，自由党政府已经批准了三个安全注射点，我不会让任何一个安置在我的选区。

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保守党的领袖候选人之一 Kellie Leitch 星期二也在现场对 Jimmy Yu 表示支持。

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（RCI with CBC）

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