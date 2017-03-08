全球最佳国家评选， 加拿大稳居第二， 教育排世界第一

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

《美国新闻与世界报道》 3月7日公布了2017年度最佳国家排名， 加拿大以总分9.7分稳居第二。瑞士夺得了第一名。排在第三至第五名的分别是英国、德国和日本。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© RCI / US News and World Report

该杂志与BAV顾问公司和宾夕法尼亚大学的沃顿商学院合作，去年开始首次调查。从经济影响、生活质量等9个方面让世界各国2万多人对80个国家进行评价。在去年的首次最佳国家报告中，加拿大排名也是第二。但去年的第一名是德国。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个杂志的评选与其它类似评选不太一样， 不仅综合影响生活质量的各方面数据，而要评估最佳国家获得成功的内在因素。 就经济而言，它不仅是列出一个国家的经济规模与富裕程度，而是更注重于了解哪些因素为一个国家的公民带来财富。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在今年的评选结果中，美国第7，澳大利亚第8，法国第9，新加坡第15，中国第20。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

调查的问题分为9大类，分别是公民权，历史传统，文化影响力，探险与创新，商业精神， 商业开放程度，生活质量， 国家实力。而每一类中又列出诸多因素。 例如国家实力加拿大排在第12位。加拿大在各个因素上的得分分别是：军事实力0.6分，国际联盟的力量7.8分， 经济影响力6.6分，政治影响力3.1分， 领袖影响力3分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然在国家实力上， 加拿大排在了10名之后，但在教育方面，却排在第一。 这主要得益于发达的公共教育体系， 还有高等教育的质量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© PC / Jeff McIntosh

以下是加拿大在分类排名中的成绩排序。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

教育体系最好的国家，第1名

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最适宜开设公司总部的国家：第2名

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最高退休生活质量国家：第4名

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最佳养育孩子的国家：第5名

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最适宜妇女居住的国家：第5名

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最廉洁透明的国家：第6名

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© PC / Graham Hughes

最适宜绿色生活的国家：第8名

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最适宜创业的国家：第10名

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最适宜背包客旅游的国家：第10名

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最有影响力的国家：第12名

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最适宜投资的国家：第25名

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最适宜留学的国家：第32名

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada