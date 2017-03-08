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不论性别、种族或国籍：冰岛将成为全球首个要求企业提供同工同酬证据的国家

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 8 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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冰岛政府星期三（3月8日）宣布，将向议会提交法案，要求全国所有25人以上的公司提供实行同工同酬政策的证明。法案通过后，冰岛将成为全世界第一个实行如此政策的国家。

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今天是三八妇女节，因此媒体多半把注意力集中在男女同工同酬上，但实际上，冰岛政府的法案不仅提出男女同工同酬，而是要求企业证明不论员工的性别、种族、性取向或国籍，一律实行同工同酬。

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美联社记者Jill Lawless报道说，冰岛政府计划本月向议会提交这项法案。由于获得了反对党议员的支持，该法案肯定会顺利通过。冰岛政府希望在2020年以前正式实行有关规定。

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冰岛总人口只有33万。这个北方小国已经被世界经济论坛评为全世界男女最平等的国家。但是女性的工资仍然比男性少14%到18%。

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加拿大的情况如何呢？

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加拿大统计局在三八妇女节之际公布的2015年数据显示，就小时工资而言，加拿大男性每挣1 加元，加拿大女性挣0.87加元。好消息是，和三十多年前相比，这个差距缩小了10分。1981年的统计显示当时加拿大男性每挣一加元，女性挣77分。

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加拿大的男女薪酬差距在35个经济合作与发展组织成员国中排名第七。这个差距比加拿大更大的经合组织成员国仅有土耳其，荷兰，以色列，日本，爱沙尼亚和韩国。

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© ICI Radio-Canada / Claude Bouchard

教育是提高女性薪酬的重要推力

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2015年，超过三分之一（35.1%）的加拿大女性拥有大学学历，而在二十五年前这个比例还不到14%。教育程度的提高带动了薪酬的提高。

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但高学历只能缩小男女薪酬差距，并不能完全抹平它。2015年，拥有本科以上学历的加拿大女性的小时工资是男性的90%。

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职业选择不同是造成薪酬差距的原因之一

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在职业选择上，2015年的加拿大女性和1987年的差别不大。她们中超过半数（56.1%）在教师、护士、销售、社会工作等传统的“女性行业”工作。从事这些行业的男性只有17.1%。而在企业高管中，男性超过四分之三。在电脑、工程等科技行业，男性的比例更高（75.6%）。

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公共领域由于有就业平等法律，女性高管的比例比较高。加拿大总理特鲁多星期三下午在众议院发表讲话，鼓励女性投身政治，积极参选。

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加拿大男女年薪差距更大

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如果计算年薪的话，加拿大男性每挣1加元，女性只挣74分。这个差距比小时工资更大。部分原因是女性每周的工作小时少于男性，因生病、妊娠或其他个人原因离开工作更经常。加拿大统计局报告的撰写者梅丽萨.莫伊瑟说，小时工资更真实地反映男女薪酬上的差别，因为它只反映劳动的价格，不反映劳动量。

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加拿大统计局报告谈到的其他加拿大就业状况：

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  • 托儿费用高昂造成大城市的男女就业差距更大。
  • 55岁以上女性的就业率上升幅度高于同年龄段男性。
  • 失业率越高的省份，男女就业率的差距就越大。
  • 结婚成家对女性就业的影响减弱；妊娠对女性工资的影响减小；幼儿母亲的就业率上升。
  • 单身母亲的就业率低于单身父亲和有伴侣的母亲。
  • 女性自雇者低于男性。

相关链接：加拿大统计局报告原文（英语）

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（RCI with AP, CBC and Globe and Mail）

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