不论性别、种族或国籍：冰岛将成为全球首个要求企业提供同工同酬证据的国家

冰岛政府星期三(3月8日)宣布,将向议会提交法案,要求全国所有25人以上的公司提供实行同工同酬政策的证明。法案通过后,冰岛将成为全世界第一个实行如此政策的国家。

今天是三八妇女节,因此媒体多半把注意力集中在男女同工同酬上,但实际上,冰岛政府的法案不仅提出男女同工同酬,而是要求企业证明不论员工的性别、种族、性取向或国籍,一律实行同工同酬。

美联社记者Jill Lawless报道说,冰岛政府计划本月向议会提交这项法案。由于获得了反对党议员的支持,该法案肯定会顺利通过。冰岛政府希望在2020年以前正式实行有关规定。

© BORIS HORVAT/AFP/Getty Images

冰岛总人口只有33万。这个北方小国已经被世界经济论坛评为全世界男女最平等的国家。但是女性的工资仍然比男性少14%到18%。

加拿大的情况如何呢?

加拿大统计局在三八妇女节之际公布的2015年数据显示,就小时工资而言,加拿大男性每挣1 加元,加拿大女性挣0.87加元。好消息是,和三十多年前相比,这个差距缩小了10分。1981年的统计显示当时加拿大男性每挣一加元,女性挣77分。

加拿大的男女薪酬差距在35个经济合作与发展组织成员国中排名第七。这个差距比加拿大更大的经合组织成员国仅有土耳其,荷兰,以色列,日本,爱沙尼亚和韩国。

© ICI Radio-Canada / Claude Bouchard

教育是提高女性薪酬的重要推力

2015年,超过三分之一(35.1%)的加拿大女性拥有大学学历,而在二十五年前这个比例还不到14%。教育程度的提高带动了薪酬的提高。

但高学历只能缩小男女薪酬差距,并不能完全抹平它。2015年,拥有本科以上学历的加拿大女性的小时工资是男性的90%。

职业选择不同是造成薪酬差距的原因之一

在职业选择上,2015年的加拿大女性和1987年的差别不大。她们中超过半数(56.1%)在教师、护士、销售、社会工作等传统的“女性行业”工作。从事这些行业的男性只有17.1%。而在企业高管中,男性超过四分之三。在电脑、工程等科技行业,男性的比例更高(75.6%)。

公共领域由于有就业平等法律,女性高管的比例比较高。加拿大总理特鲁多星期三下午在众议院发表讲话,鼓励女性投身政治,积极参选。

加拿大男女年薪差距更大

如果计算年薪的话,加拿大男性每挣1加元,女性只挣74分。这个差距比小时工资更大。部分原因是女性每周的工作小时少于男性,因生病、妊娠或其他个人原因离开工作更经常。加拿大统计局报告的撰写者梅丽萨.莫伊瑟说,小时工资更真实地反映男女薪酬上的差别,因为它只反映劳动的价格,不反映劳动量。

加拿大统计局报告谈到的其他加拿大就业状况:

托儿费用高昂造成大城市的男女就业差距更大。

55岁以上女性的就业率上升幅度高于同年龄段男性。

失业率越高的省份,男女就业率的差距就越大。

结婚成家对女性就业的影响减弱;妊娠对女性工资的影响减小;幼儿母亲的就业率上升。

单身母亲的就业率低于单身父亲和有伴侣的母亲。

女性自雇者低于男性。

相关链接:加拿大统计局报告原文(英语)

(RCI with AP, CBC and Globe and Mail)

