生蚝惹祸：继BC省后，阿尔伯塔省和安大略省相继出现诺洛病毒感染病例

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大公共卫生署说，可能由BC省生蚝引起的诺洛病毒感染或其他消化道疾病又新增22例，并且从BC省扩大到阿尔伯塔省和安大略省。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该机构发布的公告说，到本周一（3月6日）为止，共有289例肠胃病需要进行调查。其中201例在BC省，48例在安大略省，40例在阿尔伯塔省。患者吃了生的或没有完全煮熟的BC省牡蛎。但是加拿大公共卫生署同时也表示感染源还没有被完全确定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

已经有四家BC省牡蛎和贝类养殖场被关闭。但是由于新的病例继续出现，还有其他养殖场也在被调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过喜欢吃贝类海产的人也不必太担心。卫生署官员说，牡蛎只要煮熟，即内部温度在至少90秒的时间里达到90摄氏度，就不会致病。另外也需要保持洗手和其他涉及食品安全的卫生习惯。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年年初，多伦多Humber学院有两百多人出现呕吐腹痛等急性肠胃病症状。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada