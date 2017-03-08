加拿大政府提交法案，拟废除刑法中的“僵尸条款”

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加拿大司法部长威尔森-雷布尔德星期三（3月8日）下午向众议院提交法案，建议废除加拿大刑法中的一些过时的条款和罪名。例如禁止堕胎，禁止决斗和禁止夜间滑水。

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加拿大刑法制定于1892年，仅仅在上个世纪70年代和90年代进行过两次修订。如同一栋多年没有清理过旧物的老宅一样，加拿大刑法也保留了一些无法再使用的过时条款。这些条款虽然存在，但是却在历次上诉中被最高法院判定违宪，因此它们被称作“僵尸条款”。

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哈利法克斯市的达尔豪西大学法学院教授科格伦在接受CBC记者Kathleen Harris采访时说，这些条款虽然已成僵尸，但是仍然会对守法公民，警察和法官造成困扰。除了禁止堕胎，决斗和夜间滑水的条款外，他清理出来的“刑法僵尸”还涉及传播假消息，自称会巫术，流浪，罪案漫画，发放优惠券等等。

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（RCI with CBC）

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