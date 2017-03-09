加拿大联邦政府就与中国自由贸易谈判向全国征询意见

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加拿大联邦政府最近发出通知说，鉴于目前正在与中国就自由贸易进行磋商，政府想要征询全国的意见，希望加拿大人表达看法，包括对中国人权记录的关注；也希望商业领袖们在重大的网络安全问题上给出建议：如何最大限度地减少与中国商业交往中信息被盗的被动。

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© PC / Ryan Remiorz

联邦政府的通知说：“加拿大人对中国的关注可能来自不同角度，包括环境问题、劳工问题、性别平等、以及与法治和人权有关的问题。加拿大需要向中国提出这些问题，以便建立一个‘健康的关系’。与中国达成自由贸易协定也不会阻止加拿大敦促及与中国合作履行其在这些领域的国际义务”。

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去年秋天中国总理李克强访加期间，双边宣布开始就自由贸易展开谈判。加拿大一方面希望增加与中国的贸易往来，但另一方面又不能忽略中国异见人士和自由表达者受到的镇压。

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大赦国际加拿大秘书长亚历克斯·尼夫（Alex Neve）呼吁政府就贸易协议可能对人权产生的影响进行独立评估。他说：“中国政府总是试图以经济增长和中产阶级人群扩大来掩盖人权方面的问题”。尼夫希望加拿大的众多非政府组织都积极回应政府的呼吁。

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加拿大工商界与中国关系最主要的团体-加中贸易理事会也强调，政府需要解决许多外国公司在中国开展业务所面临的网络安全问题。

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理事会的现任执行总裁莎拉·库图拉寇斯（Sarah Kutulakos）还提到中国法律限制私营公司使用专业安全网络VPN。这就无法保证企业数据和其他敏感信息的安全。

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联邦政府国际贸易部长办公室的发言人约瑟夫·皮克尔（Joseph Pickerill）说，向全国征询意见的时间将有90天。在此期间会在全国各地召开咨询会。政府除了会向商业和民间团体咨询，也会接触工会、学术界、省和地区政府以及一些加拿大人。而在完成听取加拿大人的意见之前，不会做出任何决定。

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