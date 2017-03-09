新保守党领袖可能是这两个人中的一个

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虽然参加保守党领袖角逐的候选人多达14人，但真正有望在两个月后成为加拿大联邦保守党新领袖的可能只有两个人，这就是马克西姆.贝尼尔Maxime Bernier 和凯文.奥莱利 Kevin O’Leary。

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两虎相争

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民意测验专家埃里克.格莱尼尔Éric Grenier为加拿大广播公司撰写的分析文章说，从获得金钱资助、获得本党议员支持、和在民意测验中的表现等因素的分析来看，目前在保守党众多党魁候选人中领先的是马克西姆.贝尼尔，紧随其后的是凯文.奥莱利。

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来自魁北克省的联邦议会保守党议员马克西姆.贝尼尔获得的金钱资助最多、得到本党党员支持方面排在第二位。

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目前还不是联邦议会议员的凯文.奥莱利主要是在民意测验方面表现最好，在其他方面则是表现平平。

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特朗普的影子

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不过，专家们指出去年美国总统大选在众多共和党候选人角逐总统候选人提名方面特朗普几乎与目前的凯文.奥莱利处在同样的情况。当时特朗普在获得金钱资助和党内支持方面的表现都很差，但在民意测验方面却表现出色；结果是特朗普不但杀出重围成为共和党的总统候选人，而且最终击败获胜呼声很高的民主党总统候选人希拉里.克林顿、当选为美国总统。

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凯文.奥莱利与特朗普的相同之处是，两人都是自己创业致富的富翁，都是电视节目中的名人，都是口无遮拦、语不惊人死不休，都是对政治正确嗤之以鼻的人物。

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Scheer、Leitch 和 O’Toole 算是第二梯队 © Andrew Vaughan/Canadian Press

与马克西姆.贝尼尔和和凯文.奥莱利这领跑的第一梯队相比，曾经担任过联邦议会议长的安德鲁.谢尔Andrew Scheer，曾经担任过哈珀保守党政府内阁部长的凯莉.里奇 Kellie Leitch和来自安大略省的议员艾林.奥图尔 Erin O’Toole则远远的跟在后面，算是第二梯队。

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剩下的9位保守党党魁候选人基本上就属于乏善可陈了。

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RCI with CBC

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