加拿大人口袋里信用卡减少但欠债增多

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加拿大人喜欢寅吃卯粮、提前消费是多年来养成的习惯。

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加拿大广播公司报道说，根据加拿大的信用资料公司TransUnion的统计数字，加拿大人钱包里放的信用卡数量虽然减少了80万张，从2015年的4420万张减少到2016年的4340万张，但2016年最后一个季度加拿大人用信用卡消费的额度却比2015年同期增加了2.3%， 达到平均每个持卡人使用信用卡消费4094加元的水平。

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加拿大人不但用信用卡消费的额度增加，而且欠信用卡公司债务的钱数也在增加；从2015年最后一个季度加拿大消费者信用卡未还清余额912亿加元上升到2016年最后一个季度的942亿加元。

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加拿大人信用卡债务拖欠率也有所增加。拖欠信用卡未支付账单超过90天的比率从2015年第四季度的4.08%增加到2016年最后一个季度的4.21%。

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专家们认为，加拿大消费者减少信用卡的数量但增加信用卡消费量的主要原因是信用卡公司争相提供现金回扣或积分奖励信用卡；所以对于消费者来说集中使用一、两张信用卡以积攒更多的现金回扣或积分奖励是顺理成章的事情。

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