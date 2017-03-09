不听指挥：自由党议员支持基因隐私法案

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一个加拿大民众关注、保险公司反对、自由党政府先支持后反对的基因隐私法案星期三晚上在联邦议会众议院获得通过，占议会多数席位的自由党议会党团中的众多后座议员没有听从特鲁多内阁的指挥，不是投反对票而是与反对党议员们一起投了赞成票。

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不久前退休的参议员科文提出了基因隐私保护法案 © Adrian Wyld/Canadian Press

加拿大广播公司记者John Paul Tasker报道说，这一由不久前退休的参议员科文Jim Cowan提出的私人议案Bill S-201获得了联邦议会222位议员的赞成票，差不多是三分之二的多数票。

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特鲁多自由党政府的所有内阁部长、差不多所有内阁部长负责议会事物的副手都投了反对票，而投反对票的后座议员只有4人，这是少见的后座议员不听指挥的情况。

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联邦司法部长Jody Wilson-Raybould认为，Bill S-201 不符合加拿大的宪法，因为负责监管保险公司的是各省政府而不是联邦政府。

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Bill S-201 的要点是把遗传基因特征纳入受到加拿大人权法案保护的范畴，以禁止雇主和保险公司迫使雇员和保险申请者提供其基因信息、歧视有基因缺陷的雇员和保险申请者；并对违反基因隐私保护法案的公司和雇主严加惩罚，罚金可以高达1百万加元、刑期可以高达5年。

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观察家们认为，特鲁多政府放弃竞选承诺、从支持保护基因隐私的立场转而反对Bill S-201 ，是因为保险公司一年来的强大游说攻势。

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