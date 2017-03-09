阿尔伯塔：一年换两次时间并不节能

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这个星期日又到了每年春天要把钟表往前拨一个小时的时候了。

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在冬季快要结束的时候把钟表往前调一个小时进入所谓的节能时间或者叫夏季时，并在快要进入冬天的时候把时间再向后调一个小时进入冬季时，这样一年两次调整时间的目的是为了减少能源消耗。

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卡尔加里大学博士生、C.D.Howe研究所的沙弗尔 © C.D. Howe Institute

但研究显示，至少在阿尔伯塔这样的地区，每年调整两次时间不但不能减少能源消耗，而且是增加了能源消耗。

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据加拿大广播公司的报道，卡尔加里大学博士生、C.D.Howe研究所研究员沙弗尔Blake Shaffer星期三在接受加拿大广播公司采访时介绍了他对在阿尔伯塔省用调整时间的办法节能是否有效的问题进行的研究。

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沙弗尔说他在渥太华大学的同事瑞福斯Nic Rivers研究了每年实行夏季节能时、一年两次更换时间对安大略省能源消耗的影响，结果发现实行夏季节能时能够减少安大略省的能源消耗1.5%。

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沙弗尔用同样的研究方法测算了每年实行夏季节能时是否能让阿尔伯塔省减少能源消耗。结果发现在每年两次调整时间的过渡期，阿尔伯塔省的能源消耗增加了1.6%，在实行夏季节能时的整个阶段，阿尔伯塔省多耗费的能源约为1%。

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沙弗尔对此的解释主要是两点。首先是阿尔伯塔省人有早起的习惯，比安大略省居民平均要早起20分钟；第二是阿尔伯塔省所处的地理位置使得该地区太阳升起的时间比安大略省要晚。

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有越来越多的阿尔伯塔省居民要求停止在该省实行夏季节能时，认为这样做可以不花一分钱就减少了能源消耗和温室气体排放，而且让民众省去了一年两次更换时间的麻烦。

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