加拿大BC省来了一个在美国居住39年的难民申请人

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绝大部分最近徒步越境进入加拿大的难民申请人都刚到美国不久。但是上个月进入BC省的瓦吉.达努恩却已经在美国俄勒冈州生活了39年。该省难民权益人士萨拉.廷霍特说，这是她见过的最奇特的难民案例。

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达努恩是黎巴嫩人，今年57岁。他告诉CBC记者Bal Brach，他在1978年用一本假护照去了美国。由于无法提供在黎巴嫩出生的证明，他被美国移民局看作无国籍人士。但是这并不妨碍他同时获得工作许可和一种类似于“缓期执行”的待遇。他必须定期向移民局报到，工作许可也要每年续签。

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他就这样在俄勒冈州的小镇Fall Creek住了下来，自己开了一家小公司，靠做木工为生。但是今年，他没能续签就业卡。他猜想这是遣返的第一步，因此决定北上加拿大。

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他说，抛下多年的朋友和生意并不容易。动身的前一晚，他看见房东在院子里干活，很想去跟她说几句话，拥抱一下。但是最终没去。“因为我知道她会哭，我也会哭。道别真是很艰难的一件事。”

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他2月17日在华盛顿州苏马斯附近越境，被加拿大警方拘留，在经过十二天的审查后获释，等待移民局的听证。他在旅馆住了几天后，在网上登了一条广告，提出用自己的木工手艺换一个住处。

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正在为自己家上网找装修承包商的萨拉.廷霍特看到了这条广告。而她碰巧也是一个难民权益活动人士。她和达努恩联系，邀请他在她家暂住，直到他的难民申请有结果。达努恩说，他对向他打开大门的这家人感激不尽。

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达努恩认为，特朗普政府实行新政策以后，他这样的无国籍之人要么从哪里来的被送回哪里去，要么是永远被关押。所以他选择了逃亡。他希望自己的难民申请获得批准，重操木工旧业，在加拿大平平安安把日子过下去。不过将来的事谁知道呢？“一切在上帝手里。”

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（RCI with CBC）

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