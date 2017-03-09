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联邦魁省选区补选引关注，26岁高中教师赢得自由党提名

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 9 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大魁北克省联邦选区Saint-Laurent 的补选，近来频频受到媒体关注，因为这是加拿大前外交部长迪翁（Stéphane Dion） 的原选区，

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迪翁已经被调任加拿大驻欧盟大使，他代表的这个选区也就空了出来，加拿大各联邦政党都希望争夺到这块由自由党把持多年的“红色阵地”。

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26岁高中老师击败政界明星

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星期四（3月9日），自由党公布了参加补选竞选的人选 – 26岁的高中教师艾曼努拉·兰布罗普洛斯（Emmanuella Lambropoulos）。

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消息一出，很多人眼镜大跌，因为在竞争自由党提名的三个人选中，有一位大名鼎鼎的政界明星约兰德·詹姆斯（Yolande James）。39岁的约兰德·詹姆斯 是魁北克省第一位进入省政府内阁的黑人女性，曾担任魁省的部长，许多人认为她最有希望拿下自由党的提名，没想到，她在党内的第一轮投票中即被淘汰出局。

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另一位人选是一位女律师，在第二轮投票输给了艾曼努拉·兰布罗普洛斯。

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© Graham Hughes/Canadian Press

来自当地

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那么，这位26岁的中学老师是如何赢的呢？

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加拿大广播公司的 Kamila Hinkson 报道说，对于居然能击败一位经验丰富的省政界人士，兰布罗普洛斯自己也完全没想到。

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她毫不隐瞒自己的惊讶，她说，真没想到，我赢了，媒体不知道我，很多人都不知道我是谁。

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她认为，这大概与自己是 在Saint-Laurent 选区出生和长大、而不是被党“空投”到这里的候选人有关，这也正是她在竞争提名过程中，无论走到哪里都向人们大力强调的一点。

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她说，我生在这个选区，住在这个选区，是这个选区的人。

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另一点，大概要归功于勤奋努力。

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兰布罗普洛斯说，在一个半月的竞选期间，她每天出去至少3个小时进行拉选票工作。

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“奶奶的客厅”做竞选总部

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要说兰布罗普洛斯 的竞选团队，只有4、5个人，大概爸爸、妈妈、奶奶都得算进去。

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她的妈妈 Matina 说，竞选团队的总部就是 “奶奶的客厅”。

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兰布罗普洛斯的父亲 Tom 说，取得成功其实没什么秘密，原因就是大家对这件事都很有激情，而且女儿确实在努力争取。

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他说，我们的团队只有4、5个人，大家工作得非常努力，不要去管别人说些什么，不要去介意对手是不是很强大，要的是就坚持努力。

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他还说，在这个选区有一个很大的希腊人社区，也许人们希望看到希腊人的后裔能进入众议院。

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为迪翁竞选当义工

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Emmanuella Lambropoulos and Stéphane Dion © Facebook/Emmanuella Lambropoulos

艾曼努拉·兰布罗普洛斯拥有麦吉尔大学的教育学士学位，专攻教育，曾担任麦吉尔大学希腊学生协会的主席，目前在高中Rosemount High School 任教。

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尽管没有从政经验，但她一直对政治很感兴趣，曾经在这个选区为前外交部长迪翁（Stéphane Dion）做义工。

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迪翁在 Saint-Laurent  选区首次当选为联邦众议员是在 1996年，一当就当了21年，这个选区一向被认为是自由党的阵地。

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Saint-Laurent 选区的补选将在 43日进行，这个选区也是一个多族裔选区，加拿大的保守党本周已经宣布，代表保守党参加竞选的是华人候选人Jimmy Yu （余昌涛）。

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收听

（RCI with Kamila Hinkson/CBC）

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