加拿大司法委员会建议解聘要受害人“把膝盖并拢”的法官

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负责监察司法系统的加拿大司法委员会星期四（3月9日）下午正式向司法部长提出了解聘联邦法官罗宾.坎普的建议。坎普在2014年主审一起性侵案时问19岁的受害人为何不“并拢膝盖”，引起举国哗然，因此被停职。

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坎普自那时起一直在为保住法官职位努力。他数次道歉，并参加了有关的培训课程。但是加拿大司法委员会认为这并不足以让他重新具有担任法官的资格。该委员会的裁决书说，坎普法官的言论，他对那起性侵案的被告的无罪判决，他所表现出的道德观念和行为方式都有悖于我们的司法体系的现代价值观，他的言行损害了司法机关的公正性和独立性。

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CBC记者Alison Crawford说，加拿大过去从未出过为保住职位如此努力的法官。坎普此前要求面见23位司法委员会成员为自己辩解，但被拒绝。他转而要求联邦法院制止司法委员会裁决他的去留，又被拒绝。在加拿大司法委员会宣布裁决几个小时后，他通过律师发表了一份声明，宣布辞职。

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加拿大司法委员会成立四十多年来，只对两名法官做出过类似裁决。但是那两名法官没有等到议会就此进行辩论就自己辞职了。

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（RCI with CBC）

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