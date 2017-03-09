前加拿大法官路易丝.阿尔布尔被联合国任命为人口流动特别代表

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联合国秘书长安东尼奥.古特雷斯星期四（3月9日）宣布任命加拿大人路易丝.阿尔布尔为国际人口流动特别代表。

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自从大量中东和非洲难民涌入欧洲以来，“人口流动”（migration）在许多情况下实际上指的是难民潮。作为联合国秘书长在这方面的特别代表，阿尔布尔将领导对国际人口流动的追踪调查和政策制定，向被难民潮波及的国家提供政策建议，落实有关的国际公约。

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国际社会对阿尔布尔的名字并不陌生。她曾经历任联合国人权高级专员，国际刑事法庭的首席检察官等职，并曾担任加拿大最高法院大法官和安省上诉法院法官。

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2016年，她还获得了由台湾企业家尹衍樑创立的唐奖法治奖。

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