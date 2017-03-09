是一家团圆还是为福利金分居？魁省社会福利制度让一些家庭陷入两难

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魁北克省的一个公民扶贫团体指责该省的社会福利制度让一些家庭必须在收入减少和夫妻分居之间做出艰难的选择。

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其中一个例子是该省利姆斯基的28岁市民斯泰法妮。她是两个孩子的母亲，即将在专科学校毕业。她的主要收入来自学生贷款和奖学金。她和孩子的父亲分居，因为后者在领取社会福利。如果两人住在一起，他能领到的金额会减少，她也会失去一部分儿童福利，例如免费托儿所。

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© PC / Darren Calabrese

斯泰法妮在接受Radio-Canada采访时说，第二个孩子出生后，她其实很想休学几个月专心照顾孩子，但是不上学就没有奖学金收入，只能和孩子的父亲一起领社会福利。夫妻两人每个月可以共同领取970加元。但是一个人独居的话，可以领到630加元。

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魁省的“利姆斯基公民行动”组织呼吁政府改变规定，帮助斯泰法妮这样的家庭度过难关。

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（RCI avec Radio-Canada）

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