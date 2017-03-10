利用自身重量进行锻炼近年来越来越时髦

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Photo Credit: Brooke LaValley/Columbus Dispatch/Associated Press

过去都错了：健身应该高低强度交叉进行

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 10 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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保持健康应该经常锻炼身体似乎已经成了大家都知道的常识，跑步、走路、游泳、骑自行车都是受到推荐的锻炼方式。

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但最新的研究显示，要想得到最佳的锻炼效果，特别是对于上了年纪的人来说，最好的锻炼方式不是匀速锻炼，而是快速和慢速交叉、低强度和高强度交叉的锻炼方式。

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冲刺式和放松式骑自行车就是高低强度交叉的锻炼
冲刺式和放松式骑自行车就是高低强度交叉的锻炼 © Lisa Maree Williams/Getty

一个高低强度交叉锻炼的例子是在室内立式自行车上高强度冲刺式踩脚踏板骑车4分钟，随后是3分钟的放松式踩脚踏板骑行；另一个例子是疾步走过几个电线杆子的距离，然后是放松漫步走几个电线杆子的距离。

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据加拿大广播公司记者Amina Zafar的报道，美国Oregon State University与明尼苏达州的Clinic in Rochester合作进行的一项研究，对72位男性和女性志愿者的测试证明，在高低强度交叉锻炼、肌肉力量锻炼、高低强度交叉锻炼加肌肉锻炼这三种锻炼方式中，高低强度交叉锻炼的效果最好，特别是对上了年纪的人来数更是如此。

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这72位志愿者都是健康人，他们中一半人的年龄在18岁到30岁之间、另一半人的年龄在65岁到80岁之间，他们分成三个测试组每个组参加上面的一种锻炼方式。

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