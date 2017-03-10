为斯诺登提供藏身之所的滞留香港外国难民申请到加拿大避难

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美国维基泄密主脑爱德华·斯诺登（Edward Snowden）在2013年逃到俄罗斯之前，曾藏身香港，受到三家同样也是外国难民申请者的庇护。现在这三个家庭的律师通过加拿大律师发表声明，希望加拿大政府能够加快审理他们的难民申请。

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三名加拿大律师周四在香港发表声明，呼吁加拿大政府关注目前滞留香港的这些难民申请者的境况。声明说，他们在香港面临的危险正在加大，能否被加拿大接收为难民对他们来说，是生死攸关的问题。这份声明还刊登在帮助难民的慈善组织“为难民提供帮助（For The Refugee）”的网站上。

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三个申请避难家庭曾在香港这座楼里庇护斯诺登 © REUTERS / Bobby Yip

根据加拿大广播公司的报道，曾经为斯诺登提供庇护的三个家庭共有7人，其中四名大人中有三人来自斯里兰卡，其中一对夫妇带着两个孩子；一位来自菲律宾的母亲，带着一个孩子。三名儿童都没有国籍。

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2003年，斯诺登作为美国政府雇员，在网上公布了美国政府监控外国的保密文件，受到危及国家安全的起诉，面临可能长达30年的监禁。而这三个家庭在斯诺登逃避追捕的最初几个星期，让其藏在他们的公寓里。

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他们三家的代表律师是来自蒙特利尔的罗伯特·迪布(Robert Tibbo)。他代表这几个家庭在1月份向加拿大提出难民申请。现在另外三名加拿大律师发布声明，呼吁加拿大移民部长能尽其所能加快申请的审批。

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这三名律师还创办了一个援助难民的非政府组织-“为难民提供帮助（For the Refugee）”， 该组织的主席是加拿大法官马克-安德烈·塞甘（Marc-Andre Seguin）。 该组织的网站引述这位法官的话说：“我们对总理特鲁多在国际上在接受难民方面做出明确承诺感到鼓舞。现在，加拿大现在要做正确的事情”。

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© Reuters / Brendan McDermid

加拿大移民部长Ahmed Hussen的办公室还没有对这一事件表明态度。

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斯诺登现在仍然在俄罗斯流亡。他的律师说他可以返回美国，条件是能够保证公正审判。

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斯诺登在Twitter上表示：已经知道庇护过他的家庭向加拿大提出了避难申请，他写道“让我们祈祷加拿大能够保护他们”。

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