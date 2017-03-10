多伦多准备好面对海地难民潮了吗？

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在来自西亚、北非的移民和难民非法越境进入加拿大申请难民的浪潮一浪高过一浪的情况下，有消息说原来准备越境进入美国申请难民的很多海地人现在把目标转向加拿大。

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据加拿大广播公司记者烈迪John Rieti 的报道，现在有少则5千、多则1万3千海地人在墨西哥等待机会北上；这些海地人原来准备偷渡进入美国后向美国申请避难，但现在这些海地人把他们的偷渡目的地改成了加拿大。

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大量海地难民申请者聚集在墨西哥蒂华纳市 © Jonathan Castell/CBC

这些在墨西哥的海地人中有许多在蒂华纳市暂住。

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加拿大广播公司法语台记者在墨西哥蒂华纳市采访了一些海地人，有几个加拿大慈善组织不但在为这些海地人提供饮食，而且准备把他们带来加拿大的多伦多市安置；但问题是多伦多的难民庇护所已经是人满为患。

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一位名叫多尔罗斯Rosemond Dorelus的海地男子说，过去美国政府准许少量的海地人从墨西哥进入美国，但现在特朗普当了总统，原来的政策可能已变了；他带着自己5岁的孩子，不敢冒险跨越墨西哥与美国的边境。

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而海地难民在蒂华纳居住也不安全，他们不会讲西班牙语，蒂华纳又是一个以暴力频发著称的城市。

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加拿大神父Mike Pace在蒂华纳经营海地难民避难所 © Jonathan Castell/CBC

圣本笃教区和多伦多大主教管区的加拿大神父迈克.佩斯 Mike Pace在蒂华纳市为海地移民和难民提供避难所，他说许多海地人在长途跋涉来到墨西哥蒂华纳时已经身无分文，他们在蒂华纳的处境简直就是人道危机的局面。

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大多伦多海地人之家Haiti House of Greater Toronto的负责人德希尔Rony Desir掀起了网上签名运动，要求加拿大联邦政府按照人道原则让更多的移民和难民进入加拿大；并希望加拿大人慷慨解囊，帮助这些在墨西哥的海地人来加拿大申请难民身份，并说他相信加拿大人会慈悲为怀施以援手的。

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但多伦多市政府已经表示，最近几个月已有大量难民申请者来到多伦多，每天有877名难民申请者在使用市政府经营的避难所， 这与去年相比增加了差不多一倍，让多伦多市政府经营的避难所已处于满负荷状态。

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多伦多市长Tory要求联邦政府和安大略省政府给多伦多市拨出特别款项用于安置日益增多的难民申请者。

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