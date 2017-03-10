埃德蒙顿警方逮捕路怒打断少妇双臂疑犯

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加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿市警方星期三在民众提供线索的帮助下拘捕了涉嫌用撬棍打断一位少妇双臂的路怒犯罪嫌疑人。

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加拿大广播公司记者报道说，被拘捕的施暴嫌疑人是28岁男子埃利亚森Jared Matthew Eliasson；他将在下星期一出庭面对刑事起诉，罪名是企图谋杀、暴力袭击、携带威胁公众安全的凶器。

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埃德蒙顿市警队Christa Pennie警官回答记者问题 © CBC

在星期二早晨被埃利亚森用撬棍打断双臂的受害女性今年34岁，她因为对把车停在路上的埃利亚森按了喇叭而被其尾随到家门口暴打，导致她双臂齐断。

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按喇叭被打断胳膊：对女性施暴的最新例子

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埃德蒙顿市警队的Christa Pennie警官感谢当地居民提供的破案线索；比如有居民向警方举报他们在星期三看到犯罪嫌疑人的汽车又出现在发生暴力袭击事件的King Edward Park 小区。

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