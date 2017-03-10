安大略可能也要开征外国人购房税

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在大多伦多地区的房价和房价的蹿升速度都赶上甚至超过一、两年前大温哥华地区房地产市场狂热程度的情况下，安大略省政府似乎要改变立场，考虑对外国购房者征收购房特别税。

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加拿大广播公司记者Allison Jones报道说，在去年11月份在大温地区实行15%的外国人购房税明显冷却了当地过热的房地产市场的情况下，安大略省自由党政府财政部长苏萨Charles Sousa曾经表示不会在大多伦多地区征收外国人购房特别税。

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安省财长苏萨担心大多伦多地区房地产市场失控 © Chris Young/Canadian Press

但在多伦多和周边地区的房地产价格继续不断猛涨的情况下，苏萨现在表示外国人购房税也是省政府在考虑的房地产市场调控措施中的一个；并说去年他希望市场机制能够自我调节大多伦多地区过热的房地产市场，但现在看来大多伦多地区的房地产市场似乎要走向失控。

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统计数字显示，2月份大多伦多地区房产平均价格比去年同期蹿升了27.7%，现在多伦多独立房的平均房价已经超过150万加元。

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安大略省房地产经纪人协会反对政府对外国人征收购房特别税，说绝大多数所谓外国购房者不过是新移民、而不是外国炒房者。

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