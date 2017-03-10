温哥华市政府提醒空置房屋的主人尽快找租户

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温哥华市政府星期四提醒那些有超过一套房屋且有空置房屋的的房主，还有4个月的时间寻找租客，否则到时就需缴纳房屋空置税。

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© Associated Press / Gregory Bull

为解决温哥华房价飙升，出租房难找的住房危机，温哥华市议会在省政府推出外国人购房税之后， 在去年11月也通过一项决议，除主要居所之外，所有空置房屋每年至少要出租6个月，否则就要缴纳房价1%的空置税。就是说，如果空置的房子市场价格为100万，那房主每年就要交1万元的空置税。

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温哥华市长格雷戈尔•罗伯逊（Gregor Robertson）说，市政府希望借助这一举措能让1万多套空置住宅进入房屋出租市场，以缓解租房难的问题。

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市政府社区服务总监凯瑟琳·托马斯（Kathleen Llewellyn-Thomas）在星期四的通知中说，实际上，我们更倾向于鼓励空置房屋的主人变成房东，而不是想要他们面临缴税。

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至于房屋是否空置， 则是由市政府发给房主一份表格，由房主自己填写。 表格发放已从2月份开始。

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