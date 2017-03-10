加拿大外长正式宣布驻华大使任命

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尽管这早已不是新闻，但加拿大外长弗里兰德星期五（3月10日）正式宣布任命前移民部长麦家廉（John McCallum，又译麦卡伦）为加拿大驻华大使，接替即将卸任的现任大使圣雅克。

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弗里兰德说，对麦家廉的任命显示出加中关系的重要性。“他是我的老友，导师和同事。我非常清楚，他同时拥有在私营企业，学术领域和政府机构的资历是极为难得的。”

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加拿大外交部的公告说，加拿大和中国之间在政治、经贸、科技、文化和学术等许多层面有着长久的关系。发展加中关系将有助于加拿大发展经济和强化中产阶层。加中两国将继续在双边和多边事务中加强合作，就两国面临的机遇和挑战开展定期、互相尊重和坦率的对话。

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