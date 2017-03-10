内部施压促销政策被曝光的后果：加拿大TD银行股票大跌

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加拿大道明（TD）银行的股票星期五（3月10日）收盘时每股66加元，下跌了3.88加元，跌幅超过5.5%，是金融危机以来损失最惨重的一天。

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CBC的《Go Public》节目此前报道说，TD银行给雇员定下高得不现实的推销信用卡和各种金融产品及服务的定额，完不成的人受到很大压力，甚至有被解雇的危险。报道登出后引起井喷式曝料。节目组收到无数TD银行员工或前员工的来信。他们大吐苦水，有些人甚至承认自己为了完成定额不得不违反相关法律。

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CBC据此做了后续报道。TD银行已经发表声明否认。但是投资者的信心至少在短期内受到打击，因此有了星期五的股市结果。

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（RCI with CBC）

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