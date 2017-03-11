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加拿大一对夫妇的全包旅游噩梦

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期六 11 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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酒店房间热得让人睡不着觉，用晚餐没电，得靠手机上的光来照明…加拿大新斯科舍省的夫妇 Michelle Murray 和 Joe Murray 说，最近在多米尼加共和国度过的一周真是糟糕透顶。

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停电停热水

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Michelle 告诉加拿大广播公司的 Yvonne Colbert，她和丈夫从“太阳之翼”（Sunwing）航空公司预订了这一全包旅游（ all-inclusive tripe），他们在2月21日晚抵达了多米尼加普拉塔港 （Puerto Plata）的 Playa Dorada 度假村，一到就开始巴不得回家了。

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她说，到的第二天，麻烦就来了，先是上午 10 点左右，电没了，之后热水也没了，接下来的整整一个星期，从来没有过热水。

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电有的时候会来一下，但只有大约 20分钟，然后又没了。

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他们多次向度假村的工作人员投诉，工作人员老是回答，一个小时后就好了，但问题并没有解决。

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Michelle 说，她的丈夫睡眠时需要使用氧气面罩，但因为没电，面罩就不能用，而房间里没有空调，又热又闷，当时的气温在28℃ 到38℃。

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她说，我只想回家，都哭了，但已经到了那里，只能等着假期结束，就象被困在了那里。

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© Courtesy Sunwing Vacations

太阳之翼：谈判赔偿

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在接到加拿大广播公司的查询后，“太阳之翼”的发言人 Rachel Goldrick 在一封电子邮件中回复说，公司是在2月25日晚上才得知有关该度假村停电的情况的，公司立即要求酒店的管理人员解决这个问题。

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她还说，在加勒比地区，断断续续的电力中断并不罕见，这个度假村的一些房间确实受到了电力和供水间歇性中断的影响，但当时该地区的度假村已经没有空余房间，所以也不能让这些人搬到别的地区。

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这位发言人表示，我们对我们的客户有这样的度假经历非常抱歉，正在直接与酒店谈判，赔偿受到影响的客户，她还说，当地的​​管理机构也在审查情况，以确保度假村符合适当的标准。

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全包旅游

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全包旅游，All-inclusive tripe，是不少加拿大人去加勒比地区度假时喜欢的一种度假方式，不光机票包括在内，还包住包吃喝，有些价格低廉得让人难以置信，但质量当然也不敢恭维。

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Michelle 和丈夫已经6次前往加勒比度假，以前住的是两星级酒店，这次是个三星级，结果反而比两星级还糟糕。

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她说，这次还有另外25名新斯科舍省的度假者与他们住在同一个度假村，当返回的飞机在哈利法克斯落地时，大家都高兴地鼓掌，终于回到家了。

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加拿大交通署（The Canadian Transportation Agency 在致加拿大广播公司的一封电子邮件中说，消费者对旅游业公司的投诉，属于省政府相关部门的管辖范围。

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收听

（RCI with Yvonne Colbert/CBC）

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