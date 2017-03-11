Photo Credit: Google Translate

谷歌机器学习神经网络翻译扩展到俄语、印地语和越南语

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 11 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2016年12月，在巴西、土耳其和日本的谷歌翻译移动App用户忽然发现他们的谷歌翻译App的精确度大幅提高。而这背后就是谷歌将其神经网络翻译的系统接入了这几种语言。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周一（2017年3月6日），谷歌又宣布将神经网络翻译扩展到俄语、印地语和越南语

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年谷歌已经陆续将神经网络翻译技术覆盖从英语到法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、中文、韩语和日语。这使得谷歌神经网络翻译技术惠及世界上1/3人口，覆盖35% 的谷歌翻译查询。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谷歌神经网络翻译 – Google Neural Machine Translation system (GNMT)，是利用计算机的深度学习 – Deep Learning能力，智能地分析整个句子和文章的上下文来得出的最佳翻译。计算机通过学习大量翻译对比材料，自动习得这些能力。整个翻译技术细节处于一个“黑箱”状态，而翻译的结果得到了很大改善。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些新的俄语、印地语和越南语神经网络自动翻译将在iOS和谷歌安卓上生效。同时应用在translate.google.com, 同过 Google Search 与 Google 移动应用。谷歌同时宣布随后将有更多的语言将上线这种智能的机器学习能力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在《纽约时报》2016年12月14日的一篇名为“伟大的人工智能觉醒 – 谷歌是如何利用人工智能改造谷歌翻译服务及机器学习是如何重新发明计算机自身的” （The Great A.I. Awakening – How Google used artificial intelligence to transform Google Translate, one of its morepopular services — and how machine learning is poised to reinvent computing itself）长文中。谷歌翻译的主管Macduff Hughes在最后提及一个翻译错误时说：“…别太担心。机器学习在不断地自我学习不断地增长…永远地增长。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这种无止境的学习能力才是一种可怕的改变所有的“伟大”力量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
文章分类:

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes)
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
健康加拿大医生最需要的训练是什么谷歌机器学习神经网络翻译扩展到俄语、印地语和越南语经济内部施压促销政策被曝光的后果：加拿大TD银行股票大跌国际加拿大外长正式宣布驻华大使任命国际加拿大外长的乌克兰外祖父人物、国际、艺术与娱乐国际制片人组合拍摄新纪录片，致力于让人们全面了解白求恩移民与难民多伦多准备好面对海地难民潮了吗？社会、经济温哥华市政府提醒空置房屋的主人尽快找租户社会埃德蒙顿警方逮捕路怒打断少妇双臂疑犯国际、政治、移民与难民为斯诺登提供藏身之所的滞留香港外国难民申请到加拿大避难

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Comment Uber a trompé les autorités grâce à l’application GreyballChez Subway, on rogne sur le poulet, selon des tests réalisés par CBCEnquête sur le SPVM : l'adjoint de Philippe Pichet relevé de ses fonctionsManon Massé convoque la presse à propos de son avenir politiqueDe plus en plus de pays accordent le droit de vote à des non-citoyensLes élections en Irlande du Nord n'offrent pas de solution à la crise politiqueL'utilisation de la reconnaissance faciale dans des aéroports canadiens inquiète certains expertsKeystone XL serait exempté des directives protectionnistes de TrumpSchwarzenegger quitte « The New Celebrity Apprentice » et blâme TrumpUne opération d'Interpol contre le trafic d'espèces sauvages mène à 1300 saisies dans le monde
No Friday sittings for MPs? Liberals propose changes to how House of Commons worksSenators urge Don Meredith to resign after 'disgusting' relationship with teenage girlWhite House welcomes jobs data in tweets that may have broken rulesTD Bank shares post worst day since 2014 after CBC storySuspect in Concordia bomb threat hoax released on bailStarbucks faces backlash over CEO's vow to hire thousands of refugeesCora restaurant president kidnapped for ransom, police sayYou're not imagining it — Waldo has gotten smallerUber at crossroads, facing lawsuit, mounting criticism and growing rivalsOntario, Quebec and Alberta sign health-care deals with federal government