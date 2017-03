谷歌机器学习神经网络翻译扩展到俄语、印地语和越南语

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2016年12月,在巴西、土耳其和日本的谷歌翻译移动App用户忽然发现他们的谷歌翻译App的精确度大幅提高。而这背后就是谷歌将其神经网络翻译的系统接入了这几种语言。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周一(2017年3月6日),谷歌又宣布将神经网络翻译扩展到俄语、印地语和越南语。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年谷歌已经陆续将神经网络翻译技术覆盖从英语到法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、中文、韩语和日语。这使得谷歌神经网络翻译技术惠及世界上1/3人口,覆盖35% 的谷歌翻译查询。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谷歌神经网络翻译 – Google Neural Machine Translation system (GNMT),是利用计算机的深度学习 – Deep Learning能力,智能地分析整个句子和文章的上下文来得出的最佳翻译。计算机通过学习大量翻译对比材料,自动习得这些能力。整个翻译技术细节处于一个“黑箱”状态,而翻译的结果得到了很大改善。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些新的俄语、印地语和越南语神经网络自动翻译将在iOS和谷歌安卓上生效。同时应用在translate.google.com, 同过 Google Search 与 Google 移动应用。谷歌同时宣布随后将有更多的语言将上线这种智能的机器学习能力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在《纽约时报》2016年12月14日的一篇名为“伟大的人工智能觉醒 – 谷歌是如何利用人工智能改造谷歌翻译服务及机器学习是如何重新发明计算机自身的” (The Great A.I. Awakening – How Google used artificial intelligence to transform Google Translate, one of its morepopular services — and how machine learning is poised to reinvent computing itself)长文中。谷歌翻译的主管Macduff Hughes在最后提及一个翻译错误时说:“…别太担心。机器学习在不断地自我学习不断地增长…永远地增长。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这种无止境的学习能力才是一种可怕的改变所有的“伟大”力量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载,需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada