周末网络广播（2017年3月12日）

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本周报道精选

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加拿大手机公司为啥不提供无限流量套餐（方华）

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© T-Mobile/YouTube

加拿大许多手机用户的梦想是，手机服务公司提供的服务套餐包括不限数据流量的服务。在邻国美国的主要手机服务公司如AT&T、 Verizon、Sprint、T-Mobile和U.S.Cellular，争先恐后的为客户提供不限数据流量服务的情况下，加拿大手机用户们更是期盼这不限手机流量的春风也吹到加拿大来。但到目前为止，加拿大主要的手机服务公司在这方面却是毫无动静。

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从安省周末的狗拉雪橇大赛，了解这项北方运动的魅力（亚明）

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在刚刚过去的这个周末，安大略省的哈利伯顿县在高地度假村举办了第15届狗拉雪橇大赛。这是加拿大最有名的狗拉雪橇赛事之一，已经获得国际狗拉雪橇运动联合会的认可。哈利伯顿县位于安大略省东部，多伦多东北方，大约两个多小时的车程。在这个地区4千多平方公里的范围内， 有数不清的河流和湖泊，是著名的旅游区。虽然常住人口只有1.7万人，可到夏季，来这里乡间别墅居住的人口要翻两倍。而举办狗拉雪橇比赛的度假村就在阿冈昆公园的西南角。

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政府限制房贷的措施把购房能力减少20%（方华）

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© David Donnelly/CBC

加拿大政府为了避免大多伦多和大温哥华这样过热的房地产市场泡沫破裂而在半年前采取了严格房屋贷款发放的措施，但这是一把双刃剑。加拿大房屋贷款市场的一些专家估计，联邦政府限制房贷发放的措施把加拿大人能够获得的房屋贷款数量一下子砍掉了20%。

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加拿大的“雷洋”案，渥太华警官或被判二级杀人罪（亚明）

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星期一下午，安大略省警方特别调查组（Special Investigations Unit），就2016年7月渥太华警员执法过程中打死一名男子的事件做出裁决，认为该警官犯有误杀罪、恶性攻击和以武器攻击罪。

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本周时事图集

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