墙里开花墙外香的5部加拿大影视作品

一提起火爆的影视作品,加拿大人首先会想到美国好莱坞的电影和美国出产的电视剧和真人秀,但殊不知加拿大自己制作的一些电视剧作品不但也很吸睛、而且享有国际声誉。

据加拿大广播公司记者Jessica Wong的报道,The Littlest Hobo, Fashion Television, Degrassi: The Next Generation, Slings & Arrows, You Can’t Do That on Television, Flashpoint等电视剧可以说是过去加拿大在国际社会名声响亮的电视剧;而现在新一代在国内和国外都叫好的加拿大电视剧也已经打出了名气。

加拿大怀雅逊大学传媒系主任法尔总Charles Falzon指出,由于加拿大人口少、文化产业资金有限,所以加拿大电视剧行业很早就开始与其他国家合作拍摄电视剧、并合作开发国际市场;所以加拿大电视剧行业开拓国际市场的进取经验是多年积累下来的,在这方面甚至比绝大部分欧洲国家更有经验。

今年加拿大银屏奖提名的电视剧中就有至少5部国际知名的电视节目。

Tatiana Maslany在黑色孤儿中表演出色 © Youtube

黑色孤儿

这是一部加拿大影视公司与BBC America合资制作的电视剧。这部科幻题材的电视剧以克隆人引发的道德和社会问题为切入点,以跌拓起伏的故事情节和多才多艺的走红女星塔蒂亚娜.马斯拉尼Tatiana Maslany的精湛演技吸引了众多观众。

塔蒂亚娜凭在“黑色孤儿”Orphan Black 电视剧中的出色表现获得了2016年的艾美剧情电视剧女主角奖,并连续两年获得加拿大剧情电视剧最佳女主角银屏奖。

戴维和希拉里是”换不换房子“中的欢喜冤家 © Youtube

换不换房子

“换不换房子”Love It or List It这部加拿大制作的真人秀电视节目每一档都以对自己目前住房不满意的房主夫妇的故事开始,他们向负责翻修和室内装饰的女主持人希拉里讲述对房子翻修后的期望和愿意出多少钱进行翻修和装饰,他们向男主持人戴维讲述他们对卖掉现有住房购买另一座住房的期望和愿意出的最高购房价格。

在节目的尾声房主要选择是继续住在翻修后的原有住房还是卖掉翻修后的住房购买另一所住房,这常常是个让家庭成员意见不一的困难选择。

这个真人秀节目在2008年推出后越来越受欢迎,从家庭住宅扩展到度假房,而且被一些欧洲国家和南美洲国家购买了播映权,英国和澳大利亚还购买了版权、要在自己的国家推出翻版节目。

狗狗巡逻队

加拿大制作的以小男孩雷德尔和他的几只各具奇能的狗狗保卫小区安宁的电视动画片“狗狗巡逻队”Paw Patrol深受加拿大、美国、澳大利亚、和许多欧洲亚洲国家儿童的喜爱,已经有超过160个国家的电视台购买了这部系列电视动画片的播映权;而且以该电视剧的卡通人物和卡通狗为主题设计的玩具也很流行。

”默多克迷案“受观众喜爱的程度经久不衰 © Youtube

默多克迷案

加拿大制作的系列电视剧“默多克迷案”Murdoch Mysteries以120年前的多伦多为背景,讲述破案奇才默多克探长的故事;已经是进行到第10季第150集。这部系列电视剧还在继续创作新的系列播出,已有超过110个国家和地区的电视台购买了该系列电视剧的播放权。

电视剧主角默多克探长还拥有众多的国际粉丝,其中不少粉丝在每年夏天举行默多克粉丝聚会。

北欧维京人史诗般的历史离不开杀戮、权力和女人 © Youtube

维京人

加拿大制作的系列电视剧“维京人”Vikings,是一部描述北欧英雄走过的充斥血腥、暴力、争夺权力和女人的历史。

这一电视剧在冰岛拍摄。

RCI with CBC

