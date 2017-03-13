为保护野生动物而建的通道却被人占用

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为了保护野生动物，加拿大联邦政府下属的自然公园管理局在落基山地区一些公路地段修建了让动物通过的特别通道，以让被公路分隔开来的山谷两侧的动物能够来往交流。

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阿尔伯塔省Canmore地区的一个野生动物特别通道 © CBC

但研究显示，阿尔伯塔省离班芙自然保护公园不远的坎莫尔Canmore地区的动物特别通道的主要使用者不是动物而是人。

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据加拿大广播公司记者Dave Dormer的报道，野生动物专家经过一年的观察、并分析了150万张遥控拍摄的照片后得出的结论是，95%野生动物特别通道的使用者是人而不是动物，而且差不多有10万使用野生动物特别通道路的人还带着狗随行，另有6万张相片显示狗的主人让狗在没有牵绳的情况下在野生动物通道附近乱跑。

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野生动物专家John Paczkowski指出，野生动物和狗之间会产生负面的相互作用；不但法律要求狗的主人用绳子牵住狗，而且要想保护野生动物人们就应该负起自己的责任。

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