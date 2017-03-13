温哥华房租暴涨吓死人

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都知道温哥华的房价高的吓人，其实温哥华房租的价格之高也同样吓人。

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达琳租住的一睡房单元的房租暴涨43% © Doug Kerr/CBC

据加拿大广播公司记者Chad Pawson的报道，达琳Darlene Lofgren在温哥华市西部一座两层高的楼房租住一个睡房的公寓单元已经17年，挨过了过去的房租上涨，但这一次她是真的熬不过去了，因为他的房东通知她说，她下一次的房租将从每个月1150加元猛升5百加元，达到1650加元。

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达琳说，在温哥华多年租房居住，她知道每年都要准备好面对政府法规准许的通货膨胀率加2%的房租增加幅度，但这是房租上涨的上限，绝不是现在这一年上涨43%的增加幅度。

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阿曼达一家四口在两层小楼租住了10年 © CBC

该楼房另一位租户阿曼达Amanda Burke与丈夫10年前结婚时就在这里租房居住，现在添了两个孩子，面对房租的如此暴涨让她为未来的生活郁闷的流下眼泪。

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与达琳和阿曼达居住在这同一两层小楼的11个租户的房租上涨幅度最低的是16%，最高的是43%。

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代表该选区的省议会议员Spencer Chandra Herbert指出，发生在达琳和阿曼达租住楼房让人震惊的房租上涨幅度再次说明房东们在钻房租管理法规中一条名为“地区增幅”的特例条款；该条款准许房东在相邻楼房同样条件出租单元的房租高于自己出租单元的情况下把自己的房租提升到与相邻出租楼相同的水平。

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这位省议会议员要求取消房租管理法规中的上述特例条款，因为这关系到千千万万民众的生活，并说他的选区温哥华市西部80%的居民是租房居住者，省自由党政府没有采取应有的措施保护租房者的权益。

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