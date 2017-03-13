加航吸引经济舱乘客以竞标的方式付费升舱

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按现在大多数航空公司的做法，乘客都是要么为省钱买经济舱票，要么为了舒服多花钱买商务舱票。买经济舱票的乘客也知道，座位会比较狭窄，随身带的箱包有时还难以找到放置的空间。

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加拿大航空公司现在正推出一种让经济舱乘客出价以换取更舒服旅行体验的服务。这是一种类似拍卖式的交易，经济舱乘客可以按自己的心理承受意愿额外支付一笔钱来寻求升舱的机会。

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具体的做法是，加拿大航空公司会根据某一航班的具体售票情况，在起飞前10天向买了经济票的乘客发出邮件，邀请他们参加高级经济舱和商务舱空位的竞标。

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参与竞标的乘客可以使用加航网站上设定的滑动额度标尺进行投标。当乘客在出价标尺上滑动时，另一个指针式的图表显示出价是否足够给力。竞标者在出发前48小时会接到是否中标的通知。

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加拿大航空公司发言人彼德ˑ菲兹派特里克（Peter Fitzpatrick）在给CBC电子邮件中说：“该计划旨在通过为客户提供最后一分钟升级的机会来产生额外收入。他说，这个计划将在今年夏天在网络上全面实施。

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例如从从多伦多到迪拜的航班，经济舱价格718加元，商务舱票价是 2,248加元，差价为 1,530。在有高级舱位空位时，加航可能提供从400元到900元的幅度进行升级。有人尝试以500元升级，但不够给力。

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加拿大航空公司表示，通常一个航班只有一小部分高级舱位可供投标。除了投标的方法，航空公司还提供单独的升级计划，即以指定的折扣价格升舱。

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加拿大航空升舱招标系统由位于蒙特利尔的Plusgrade公司运营。其客户包括汉莎航空、中国国际航空公司、瑞士航空公司和澳大利亚的Qantas航空公司，它们也在开始提供竞标程序。

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