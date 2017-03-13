蹭热度蹭出麻烦：房地产经纪人利用“琥珀警告”增加搜索遭调查

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今天早上，安大略省的地产经纪人Wilama Fournier在个人推特上，她在上周五使用了紧急寻找丢失儿童的“琥珀警告，Amber Alert ”搜索符号来增加自己买房信息的搜索量，她对此表示道歉。但她解释说，她的推特是由第三方打理的。

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蹭社交网络热度而蹭出麻烦，也算是网络时代人们面临的新问题 – 网络也有网络的道德规则。

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许多熟悉推特的人士都知道，你可以把井字符号“#”放在关键词前面，以增加搜索。

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上周五早上，一名四岁女童在停泊在家门口的车上等待妈妈，一名盗车贼就在这个间歇把车子开走了。于是整个安大略警方发布了紧急寻找儿童的“安珀警告”，寻找丢失的车辆和女童。

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#AmberAlert 一时间成为了网上的所搜热点，许多推特用户也帮忙转发寻找失踪女童。

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而两名地产经纪人Mark Hulst以及Wilma Founier却趁此机会，在自己的房屋推荐信息后面加上了“安珀警告”井字符号。他们都是来自当地Rayman Solutions的经纪人，Rayman Solutions则隶属于大型地产公司Royal LePage。

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所幸两个小时后，警方找到了被弃的汽车，女童依然在座位上，一切安全。

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但是，这两名经纪人为了蹭热度推销产品而使用“安珀警告”井字符号却遭到了严厉批评。

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两人后来删掉了推文，并且就此道歉。但是，放在网络上的一切都可能是永久的。

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之后，他们所在的Rayman Solutions也发推就此进行了道歉。

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不过，事情并未完结。周五下午，Royal LePage公司宣布，计划中止与Rayman Solutions的合作关系。

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而安大略房地产理事会（The Real Estate Council of Ontario）就此收到了至少两宗投诉。目前，理事会正就此展开调查，如果发现这两名经纪人的做法给客户带来了损失，轻则遭到口头警告，重则会对他们进行罚款。

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