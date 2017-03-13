警惕：安大略小镇遭遇“真人秀”大骗子

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加拿大广播公司（CBC）的《公开真相， Go Public》主持人Rosa Marchitelli最近报道了这样一件事情：去年底，克里斯托弗.罗宾森（Christopher Robinson）来到了安大略省的小镇Dunnville，他自称是真人秀节目“汉堡大战，Burger Wars”的制作人，并且说服了几间快餐店的老板参与拍摄。他还表示，可以把这个节目推荐给Netflex.

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这位就是自称电视制作人的罗宾森，他曾就一项欺诈认罪。 © Facebook

这个只有6千人的小镇被这个消息振奋了，而且，网络上关于罗宾逊的资料也看不出有什么可疑。

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最终，有几间快餐店决定加入这个拍摄计划，目的当然是为了刺激小店生意，吸引更多游客。他们感到这是个难得的机会。

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罗宾逊表示，每一间餐馆需要缴纳500元的赞助费，以便让节目启动，他们可以开始拍摄，以及打广告。但是，在拍摄前一天，罗宾森却取消了计划，他的借口是，他把摄影师炒掉了。

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最终，几位快餐店主人决定把这件事情捅到媒体。

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CBC的“公布真相”经过调查发现，克里斯托弗.罗宾森并不是电视制作人，他和真正的“汉堡大战”节目也没有关系。

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真正的”汉堡大战“节目听到这个消息后表示愤怒。而Netflix表示，根本不认识这个罗宾森这个人。

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电视节目”汉堡大战“真正的主持人Nannarone。 © cbc.ca

此外，CBC还了解到，罗宾森曾就一项5千元以下欺诈罪名认罪。现在，不列颠哥伦比亚省法院正在控告他涉及两项5000元以下的欺诈，而他在去年6月就他的案件开庭时没有出现在法庭。

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记者与罗宾森联络时，他却表示，自己从未声明和“汉堡大战”有关系，他要制作的是自己的一档节目，名称相同只是巧合。他还称，会把这笔钱还给那几位快餐店老板。

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当地警方表示，他们收到了店主投诉报案，而最终决定将案件作为民事纠纷处理。

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而将事件曝光，把涉嫌诈骗的罗宾逊公之于众，可以令其他民众避免上当。

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