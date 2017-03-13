曼尼托巴代表团在联合国大会报告原住民妇女失踪问题及解决方法

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星期一下午，在纽约联合国召开的妇女地位委员会第61次会议上，来自加拿大曼尼托巴省的代表团，报告了原住民妇女失踪和遇害问题的根本原因以及可能的解决方案。

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一些原住民青少年谈到离开家的各种原因 © CBC

参加此次联合国大会由曼尼托巴国际妇女权利研究所带队，共有5个人，分别来自温尼伯大学的国际学院，以及该省西部一个原住民社区组织。

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报告人之一是曼尼托巴北部 Keewatinowi Okimakanak原住民社区的大酋长希拉˖威尔森（Sheila North Wilson）女士。这个原住民社区包含30个北方部落，威尔森是第一位女性领袖。

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她的报告中提到了原住民妇女从乡下的保留地转到城市生活时面临的风险。她说： “这是一个很有意思的问题，我本人也经历过。我愿意与其他人分享这方面的经验”。

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威尔森出生在温尼伯往北约580公里的一个原住民部落。她说感谢父母一直努力让她远离坏的生活方式，让她努力学习。但在搬到温尼伯上中学时，她开始时遇到很大困难，“除了在学习上从班里的优等生便成了垫底的，还有校外生活的挑战。包括一些很简单的事情，如不知道如何乘坐公共汽车，怎样过旋转门。而当我们在城市生活中迷茫时，就正是犯罪者利用的时机“。

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曼尼托巴大学原住民研究所的一项调查显示，正是因为温尼伯市一些民间组织的工作，帮助了很多像威尔森一样的原住民妇女，使她们脱离了危险，成功地融入城市生活中。

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威尔森的报告也提到了一些解决方案，包括温尼伯市为原住民青少年提供一些教育和娱乐性项目。

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