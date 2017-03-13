新民主党开始党领竞选，寻找政治方向的调整

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星期天，新民主党领袖四名竞选人在渥太华举行了第一轮辩论。

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新民主党在加拿大联邦议会四个政党中属于左派，更多地代表草根阶层的利益。该党在2011年的全国大选中，曾经掀起一股“橙色浪潮”，赢得议会308个议席中的103个，历史性地成为议会官方反对党。可之后在2015年的全国大选中，该党赢得的席位猛跌到44席。失望的情绪导致在去年4月召开的两年一度的全国代表大会上，党领汤姆˖穆凯尔（Tom Mulcair）只获得48%的支持率，而52%的新民主党代表赞成重新选择党领。

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参加党领竞选并非易事，需符合一系列条件

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新领袖的竞选程序从去年7月开始启动。但到今年二月，注册参加党领竞选的只有两个人，一个是新民主党众议院领袖彼德˖朱利安（Peter Julian），另一位是国会议员查理˖安格斯（Charlie Angus）。这是因为，参加党领竞选并不是一件容易的事。

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按照新民主党的规定，每个参加竞选者要交3万元的注册费，要征集党内500名党员的签名。这500人中必须有一半是妇女，必须有100人是来自争取平等权利的团体，诸如有色人种团体，原住民，同性恋组织，以及残疾人或团体。除此之外，还要参加7场英法双语的辩论会。

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来自魁北克的新民主党党领竞选人Guy Caron © Canadian Press / Justin Tang

还好在第一场辩论开始前又有两位候选人达到了资格要求。因此星期日的辩论有4人参加。辩论中涉及的主要问题包括政策理念，例如就业、输油管道等。

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但对新民主党来讲，现在还有一个更重要的问题，就是如何让该党面对2019年到来的全国大选，应该以怎样的面目出现，获得更多选民的认同？

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参加竞选辩论的居伊·卡隆（Guy Caron）是一名令人觉得和蔼可亲的经济学家。他认为：“我们需要重新建立与加拿大民众的信任关系。不仅把这作为政策制定的基础，还要倾听他们的希望，他们的关注点。过去几年的情况说明，我党没有能在议会的层面建成与加拿大人的紧密联系”。

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新民主党的基本政治立场要不要左转

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来自曼尼托巴北部选区的Niki Ashton © Canadian Press / Justin Tang

四名竞选人中的唯一女性尼基·阿什顿（Niki Ashton）来自曼尼托巴北部。她说：“我是移民家庭的女儿，从小在北部的劳工社区长大。我的出身和经历让我选择了自己的政治立场。我是一名“民主社会主义者”和一个“生态与女权并重”的行动者”。她说，新民主党现在的立场过于“安稳”，甚至还不如自由党“更左”。

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朱利安是该党的老前辈，他说：“我14岁时就加入了新民主党，我相信和感谢那些积极推动社会变化的行动者，应该更多地倾听他们的呼声”。他更直接地提到，新民主党需要有更“大胆”的政策。

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安格斯原是一名摇滚乐朋克，现已人到中年，他承诺说，如果他能成为党领，那将会给新民主党带来“生气”。

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在几位党领竞选人的辩论中，很少提到现任党领穆凯尔，却多次提到在2011年过世的领袖杰克·雷顿（Jack Layton）和他的“遗产”。

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雷顿是推进新民主党脚踏实地前进的人，也曾被指责太温和，将新民主党的政治倾向拉向中间派。但正是他带领着新民主党赢得了历史上最多的议席。这虽然再一次说明政治是一种难以预测的神秘游戏，但也需要总结他的经验和遗产。

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国会议员Charlie Angus © Canadian Press / Justin Tang

有关输油管建设可能出现分歧

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在一个半小时的时间里，讨论涉及了一系列可预测的政策话题：经济不平等、气候变化、就业、贸易，以及如何利用本国资源。

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对有些问题，大家的认识也比较一致，例如特鲁多的自由党政府没有积极落实他的竞选承诺。但在其他问题上也出现一些分歧。例如能不能批准输油管道项目：朱利安更倾向于反对，而安格斯和卡隆似乎不太愿意否定这类项目。

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新民主党领袖的选举是在今年9月。3月12日在渥太华的辩论只是第一场，今后还有六场辩论：3月26日在蒙特利尔的第二场以青年为主题，5月27日第三场辩论在萨德伯里。另外四场分别是：6月10日在哈利法克斯，7月11日在萨斯卡通，8月9日在维多利亚，9月17日在多伦多。

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With CBC Aaron Wherry’s analysis,

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