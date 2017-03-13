移民、难民问题新调查：加拿大人普遍富有人道主义精神，对穆斯林移民看法分歧大

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根据加拿大边境服务处（CBSA）的统计，在刚刚过去的二月份，总共有635人跨过加美边境进入加拿大，申请难民身份。而在去年同期，这个数字为99人。

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在一月份，有452人穿过美加边境进入加拿大，比2016年同期增长了230%。

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另一方面，加拿大过去一年接收了超过3万名叙利亚难民。

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一时间，难民移民问题成为了加拿大民众关注焦点。

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加拿大魁北克省的民调公司CROP在星期一，发布了一项新的“移民与难民政策与问题”问卷调查结果。

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总共有2513人参与了调查，其中1024人来自魁北克省。而这项民调是应加拿大广播公司（Radio-Canada）的要求所做的。

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加拿大各族裔人士庆祝国庆。 © PC / Graham Hughes

加拿大人普遍富有人道主义精神

CROP总裁Alain Giguere表示，加拿大人意识到，帮助那些有需要的难民非常重要，也认同移民为加拿大的经济做出贡献。

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其中，60%的加拿大人认为，难民是一种正面力量；83%的受访者认为其他文化令加拿大社会更加丰富。

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对穆斯林难民态度显示分歧

不过，当问到，是否应对前来加拿大的移民进行“加拿大价值观测试“的时候，74%的受访者表示”非常赞同“或”比较赞同“。

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Giguere表示，这个结果表明，当涉及到穆斯林难民的时候，民众意见出现分歧，认为他们对加拿大价值带来威胁。

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“如果不提及宗教，你会感到普遍的人道主义精神；一旦提及宗教，人道主义精神就不见了。”

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保守党党领袖候选人里奇被普遍认为，在政策上效仿川普。 © PC / Jacques Boissinot

加拿大人是否准备好接受民粹主义政客?

这次的调查显示，加拿大整体有右转的迹象；在魁北克，这一迹象更明显一些。

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比如，当问及如何看待“川普式禁穆令”的时候，加拿大其他地方，有25%受访者表示强烈或一定程度的支持，而在魁北克，这个数字为32%。

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在魁北克城清真寺发生枪击案，造成穆斯林死亡事件几星期后，受访民众被问及，类似事件可能会阻止穆斯林移民加拿大，你是否对此感到困扰？

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受访者中，50%的人表示：不会。

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此外，在魁北克，65%的受访者表示，不介意在住家附近修建天主教堂；40%的人表示不介意修建清真寺。

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在加拿大其他地方，这两个数字分别为：76%和56%。

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Giguere表示，作为法语省份，魁北克有自己独特的身份认同。他们也一直在奋力保护自己的法语文化，以及与一度控制该省的天主教势力较量。这令魁北克人对于保护自己的传统更有紧迫感。

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他还认为，最新的这项民调显示，确有部分加拿大人觉得，涉及移民难民问题时，加拿大目前的政治光谱中，没有反应他们的意见。

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比如，在美国，一些选民觉得，川普才是代表了他们。而在加拿大，如果出现川普式的领袖，肯定会有他/她的追随者。

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不过，至少目前看来，加拿大人不喜欢川普风格的政客。只有21%的受访者表示喜欢川普的风格。

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调查中的其他数据

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62%的魁北克以及48%加拿大其他地区受访者认为，穆斯林女性的头巾与罩袍是女性受压迫的标志；

58%的魁北克以及60%加拿大其他地区受访者，对接收叙利亚难民的反应是“非常好”，或“还好”；

当被问到，移民是否应忽视自身文化背景，以适应加拿大文化时，67%的魁北克受访者表示，“完全应该”，或是“一定程度应该”；而在加拿大其他地区，60%的受访者有相同感觉；

对于穆斯林移民，57%的魁北克人认为他们与加拿大本土文化的融合“很糟”或是“比较糟”；在加拿大其他地区，这个数字为47%。

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