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加拿大石油业预计今年将再亏损11亿加元，麦克默里堡前景未卜

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 14 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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根据加拿大咨议局 (The Conference Board of Canada ) 本周一 （3月13日）发布的一份报告，虽然原油的价格走出了周期性低点，但预计2017年加拿大石油工业总体将继续亏损。

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2017石油业将亏损11亿加元

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咨议局预测，2017年加拿大的石油公司将累计亏损税前收入11 亿加元，尽管不象2016年亏损 86 亿加元那么多，但仍是亏损。

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© Todd Korol/Reuters

加拿大广播公司报道说，去年的油价基本上徘徊在40美元/桶左右，现在油价已经复苏，2017年至今为止一直在50美元/桶以上。

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咨议局预测这一趋势会继续，今年的均价将为55美元/桶，到2021年将上涨至每桶71美元。

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对于石油业来说，这是个好消息，许多石油公司已经开始小心翼翼地设计扩展计划。

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上述报告还预测，今年全球的石油需求将每天增加 200万桶，超过原来预测的每天增加130万桶。

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由于大量供应过剩，2014年石油价格下跌，今年的需求增长将大大有助于油价恢复到石油公司可获得持续性利润的水平。

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麦克默里堡的担心

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在加拿大阿尔伯塔省的石油重镇麦克默里堡 （ Fort McMurray.），去年林火后的凄凉景色依然无处不是：重建中的房屋，大片烧毁的森林，路边悬挂着的欢迎居民们回家的标志。

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加拿大广播公司的Peter Armstrong 报道说，更重要的是，人们担心低油价对经济造成的长期影响。

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好消息是，阿尔伯塔的经济终于反弹了，经济学家预测，该省的GDP在2017年可能增长2.8%。

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但与好年景形成鲜明对比的是，阿省的经济复苏将由农业、食品和旅游业所带动，而不是由能源业，能源领域将继续挣扎，因为石油价格预计也就在50美元至60美元/桶。

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油田维​​护公司A.P.E Maintenance的主人Melanie Antoine 说，我们每天都在关注油价，每天关注。

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油价“影响每个人”

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在阿尔伯塔省，在油田创造的每一个工作，能够支持相关行业的四个工作。

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当石油价格暴跌的时候，成千上万的油田工人被解雇，从而也打击了许多相关行业。

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Melanie Antoine 是在 2008年启动自己的公司 APE的，石油价格飙升到每桶100美元以上的时候，她的公司也极为红火，而当石油价格掉下了悬崖，这个公司也差点关门。

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接着又来了去年5月的林火，APE 的办公楼被烧毁，全体工作人员都被解雇。

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现在，差不多一年后，A.P.E.重新打开了大门，又招聘回来40名工作人员。

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还有很多未知数

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Melissa Blake © Screenshot

当地的一位市长 Melissa Blake 说， “这是一场斗争”，“这是一场斗争，我们正在进行调整”。

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ARC能源研究所的 Jackie Forrest 说，能源领域会反弹，而且事实上正在反弹，总体来说，这个行业比一年前的状况要好得多。

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然而，在其触底的时候，低部是如此之深，得需要很长时间才能再次上升，没有人能够确定，石油业的下一个“新常态”将是什么样子。

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（RCI with CBC）

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