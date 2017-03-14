加拿大女童军取消美国行 “不愿任何人被拒绝过境”

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星期一，加拿大女童军（Girl Guides of Canada）做出决定，不会在今年带领童军前往美国参观旅行，而会选择留在加拿大。还称，做出这一决定的原因就是美国总统特朗普的“旅行禁令”。

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加拿大女童军的全国营销与传媒经理Sarah Kiriliuk表示，通常，他们一年中会多次组织女童去美国或是其他地方旅行。今年夏天，他们原本是组织女童前往美国加利福尼亚，但是，目前美国的边境管理条例的混乱，特朗普的规定有可能会令童军中的一些女孩儿无法进入美国。

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她表示，这是一个预防举措，因为不愿意女孩子中有任何一个人在边境被扣留。

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特朗普发布的第一版旅行禁令中，有七个穆斯林国家的旅行者被列其中。3月16日开始实施的改版禁令中，去除了伊拉克。但是，究竟谁可以进入，谁不可以，依然取决于边境管理人员。

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前不久，一名加拿大出生长大的印度裔女士被美国边境管理局拒绝入境，并称要她先办理移民签证。

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加拿大女子被美国边境人员拒绝入境，要求她先办移民签证

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