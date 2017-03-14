BC省总理对‘不许雇主强迫女员工穿高跟鞋的议案’表示支持

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不列颠˖哥伦比亚省总理克里斯蒂克·克拉克（Christy Clark）已经表态说，她支持省议会绿党领袖提出的议案，也认为一些雇主强迫妇女穿高跟鞋工作是“不可接受”的。

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绿党领袖安德鲁·韦弗（Andrew Weave）在3月8日向议会提交一个法案， 要求修订雇员工伤保险赔偿法案中有关工作安全标准的穿鞋规定。加上对男女的穿鞋标准应该相同的条文，以此来阻止有些雇主要求女性员工必须穿高跟鞋。

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© AP Photo / Misha Japaridze

韦弗是Oak Bay-Gordon Head选区选出的议员。他对CBC记者说，雇主强迫员工穿高跟鞋，不仅是男女不平等，也是人权问题。如今已经2017年了，妇女不应再被强迫穿高跟鞋。

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2015年12月温哥华曾有报道说，一家金融公司对员工的着装规定中，要求女性员工必须穿不透明的紧身衣，头发不能扎成马尾辫，鞋跟高度要在5到10厘米之间，上班之前要化妆。而一名叫妮古拉˖索普的姑娘就因为穿着平底鞋去上班，被经理赶回了家。索普于是开始在线请愿，称如此的工作场所着装要求是“过时和带有性别歧视”的。这个网上请愿活动最后真的收集了超过15万人签名。这个人数已经达到让议会讨论此问题的资格。

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韦弗说，他还不知道世界上有没有其它地方为此立法，但他注意到最近英国有政治家讨论这个问题。但是，仅仅讨论还不够，因为没有约束力。所以应该通过立法来明令禁止强迫女性员工穿高跟鞋。

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韦弗欢迎省总理就此事表态支持，也希望她支持制定单独的立法。克拉克星期一在一个新闻发布会上表示，自由党省政府会以“最快和最简单”的方式来促成这件事。

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