加拿大一参议员与少女发生关系却坚拒辞职 参议院讨论如何将其开除

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来自多伦多的加拿大参议员梅雷迪斯（Don Meredith）早前被爆出丑闻，他曾与一名16岁少女发生关系。

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今年52岁的梅雷迪斯已婚。上周的报道称，梅雷迪斯是在教会与一名少女（化名M）相识，而他们发生性关系时，M小姐才16岁。

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丑闻爆出之后，参议院发出信函，希望梅雷迪斯辞职。但是，到目前为止，梅雷迪斯并没有辞职的意向。

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参议院道德委员会最简单的办法是，参议院表决暂停梅雷迪斯的职务，但暂停职务的期限只能到这个议会期结束。

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星期一，参议院道德委员会召开会议，商讨如何应对。最终，他们决定开除梅雷迪斯 – 这在加拿大可谓破了先例。

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而令参议院头痛的是，在加拿大，并没有明确的法律条文规定，类似梅雷迪斯的丑闻会导致其被参议院永久出名。

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据报道，类似的条文在英国存在，但也极少运用。

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参议院的道德委员会目前正全力以赴，查询宪法条文，希望找到更准确的法律依据来做出这个决定。

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2010年，前保守党总理哈珀任命梅雷迪斯为参议员。

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不过，即便他被开除，他也依然可以在60岁的时候开始领取每年2万4千元的参议员退休津贴。

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