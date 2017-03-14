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医保体系、器官移植、饮食：加拿大囊性纤维化患者比美国患者多活10年

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期二 14 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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最近这段时间，美国共和党与特朗普政府试图推翻奥巴马时代的“可负担医疗保险”政策，再次引发了人们对于美国医疗体系的争议。

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美国独立预算委员会最新的研究数据显示，共和党正试图推行的医疗保险政策在未来一年就会令2400万人失去医保。

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美国共和党议会议长Paul Ryan 是新医保法案的主要推手。
美国共和党众议院议长Paul Ryan 是新医保法案的主要推手。 © Susan Walsh

在提及美国医保体系时，作为对比，加拿大的全民医保不时会被提及。

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最近的一项针对囊性纤维化病人的研究发现，在美国，囊性纤维化病人的平均寿命为40.6岁，而加拿大这个数字为50.9岁，比美国患者的寿命长了超过10年。

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多伦多的St. Michael医院拥有全加拿大最大的囊性纤维化诊室，在这里工作的斯坦芬森医生（Dr. Anne Stephenson）是这项研究的主笔者之一。

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她表示，他们依据从2009年至2013年间两国数据进行研究，发现医疗保险体系，器官移植，以及饮食成为了加拿大患者寿命更长的主要原因。

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囊性纤维化患者加拿大与美国平均寿命对比。 © cbc.ca

囊性纤维化病
囊性纤维化（Cystic fibrosis）是一种染色体隐形遗传疾病。这些携带病变遗传基因的人，身体各器官结构正常。但是，他们体内的外分泌腺功能紊乱，粘液腺增生，最终会导致腺管被黏稠分泌物堵塞，其中又以肺部出现堵塞最为常见。

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在25年前，患上囊性纤维化病人的预期寿命只有17岁，可见这些年医学界在治疗这类病症上的进步。

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全民医疗保险令每位患者都有平等的治疗机会
根据这项报道，加拿大有4100人囊性纤维化病，而在美国这个数字为3万人。

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在美国，拥有私人医保的患者与加拿大患者的死亡率相似；但是，相比那些没有保险的人，加拿大患者的死亡率要低77%

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此外，患者是否可以得到及时方便的治疗也非常重要。比如，患者通常每天都要进行治疗，在出现感染等症状时可以得到及时的诊治。

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从这一点上看，加拿大的全民医疗为所有患者提供了平等的治疗机会。

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美国一个囊性纤维基金会的马歇尔医生（Dr. Bruce Marshall）表示，我感觉，加拿大的社会安全网比起美国来更加坚固，这点肯定对于治疗这一疾病有帮助。

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器官移植
这项研究还发现，在加拿大的囊性纤维化患者中，有10.3%的人进行了器官移植手术，而美国患者中，只有6.5%有这个机会。

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在患有这类病症的人中，当器官被黏稠液体完全堵塞，就需要进行器官移植 – 它也是患者存活的保证。

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饮食习惯
早在1995年，加拿大囊性纤维化患者存活时间更长就引起了医学界的关注。

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这次的研究显示，早在70年代，加拿大医学界就建议囊性纤维化患者吃高脂肪食品，比如奶酪、鱼、以及坚果。这是因为，囊性纤维化患者一个重要的容易被损伤的器官是胰腺，胰腺影响到人体对营养的吸收功能。

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而美国是到了80年代才开始向病患者提出这项建议的。

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患者鲍尔在进行治疗。 © cbc.ca

困难依然在
记者采访了一位患者鲍尔（Erick Bauer）。他表示，自己5岁的时候，就被诊断患上了囊性纤维化，当时，患有这个疾病的人预期寿命只有17岁。

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现在，鲍尔已经31岁了，并且很快要做爸爸了。他希望自己还可以活上很多年。

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他现在，每天在诊所进行治疗，还要吃上60多个药片。

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他说，尽管囊性纤维化在治疗上有了很大进步，但是，还应该看到每年依然会有人因此丧生。

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他希望在自己的有生之年，囊性纤维化可以得到彻底治愈。

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