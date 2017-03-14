自由党政府印刷预算报告费用比去年高出25万

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

自由党财政部长将在下周22日公布新一年的预算案。尽管人人都明白，这肯定是一份赤字的预算案。但很多人却不明白，为什么自由党为印刷预算报告支付的印刷费用也要高出保守党时的印刷预算25万加元，达到创纪录的55.4万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自由党政府曾说要拥抱数字经济，尽量使用网络。财政部长比尔˖莫诺（Bill Morneau）在去年的预算报告中曾说：“数字技术已经改变了我们的生活和工作方式，这些变化将推动加拿大成为新环境的领导者”。预算报告可以在晚上免费下载也已实行多年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC / chronicleherald.ca

印在纸上的预算报告通常只是发给议员、记者、经济学家和省部级官员。以方便他们能在短时间内浏览，并就预算案发表意见和评论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年的预算报告270页，全彩封面，英文版3,500份，法文版1,900份。此外还有摘要般的小册子和新闻稿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年招标确定的印刷公司是Lowe-Martin Co. Inc。它必须保证能在短时间内，严格的安全条件下，完成文件的印刷。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府部门的各种文件从2012年起逐渐转到在网上发布。到2014年3月，已有13万份文件上传到网上供需要者免费下载。这些在线出版物每年可以节省1.78亿元的印刷费用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC记者去年对预算案的发布费用作出一个大概的评估，印刷费除外，在交通运输，场地租赁，视听服务，食品和饮料等，总共还要花费15万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada