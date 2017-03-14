自通过安乐死法律 魁北克省450人得到药物帮助死去

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去年6月，加拿大联邦通过了允许病人借助药物安乐死的法律之后，魁北克省在一年内已经有461人得到了批准，可以实施安乐死。其中，450人在药物帮助下死亡。

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加拿大广播公司（CBC）的法语平台RCI（Radio-Canada）的报道显示，在2016年下半年，申请实行安乐死的人数显著上升。

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魁北克城“临终关怀中心”的Alain Naud医生表示，申请安乐死的数字上升表明，它符合社会需要，而且“这一程序也被越来越多的民众以及医疗界人士熟悉”。

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不过，他也表示，魁北克一些中心，通过安乐死申请的比例太低，一些病人的申请遭到不合理拒绝。

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魁北克是全国第一个通过安乐死法案的省份。但其安乐死法律比联邦安乐死法案更加严格，它规定，只有“生命到了终结”的病人才能够实施安乐死。同时，必须得到患者本人同意。

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(魁北克7个安乐死申请通过率低的临终关怀中心。）

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Radio-Canada收集的数据也发现，各个临终关怀中心批准安乐死申请的比例也大不相同。

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在对比该省几个中心发现，安乐死申请通过率最高为79%，而最低只有35.7%。

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